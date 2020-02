The Suicide Squad: Nathan Fillion smentisce una teoria sul personaggio che interpreterà

La star di Firefly, Nathan Fillion, sta mantenendo segreto il suo ruolo in The Suicide Squad, sebbene abbia cancellato un personaggio DC dalla lista delle persone che potrebbe interpretare.

Leggi anche: nuovi video dal set mostrano il cast in azione

The Suicide Squad servirà come soft reboot per il franchise dopo che Suicide Squad del 2016 ha lasciato un cattivo sapore in bocca ai fan. Questa volta, James Gunn sta dirigendo il film sul set del DCEU, e anche se i fan hanno speculato sulla trama e sui personaggi del film per mesi, è rimasto timido su tutti i dettagli reali – le uniche cose che sappiamo è che sarà collegato a The Batman “come nei fumetti” e alcuni personaggi.

Solo una manciata di personaggi di Suicide Squad stanno facendo il salto nel nuovo film, come Margot Robbie, Jai Courtney, Joel Kinnaman e Viola Davis che riprendono i loro ruoli. L’elenco completo del cast di Suicide Squad contiene ben 24 nomi, tra cui Fillion, Idris Elba (recentemente visto sul set con la Robbie), John Cena, Taika Waititi, Pete Davidson, Alice Braga e Sean Gunn. Grazie alle varie foto sul set che sono emerse, i fan hanno cercato di indovinare chi interpreta ogni attore in base ai loro costumi, ma pochi sono stati confermati ufficialmente.

Dopo il casting di Fillion, i fan hanno iniziato a speculare circa chi potrebbe interpretare, e alcuni hanno puntato il dito verso un personaggio dei fumetti DC noto come Arm-Fall-Off-Boy, che ha la capacità di rimuovere i propri arti. Mentre parlava con SiriusXM, a Fillion è stato chiesto qualcosa circa wueste voci, e in risposta, ha detto:

“Non è mai stato dato un fumetto in cui mi sono immerso veramente, quindi all’inizio non sapevo neanche di chi stessero parlando. E di sicuro non era il nome che avevo letto nella sceneggiatura.”

Fillion ha poi continuato a scherzare su come preferisce che le persone gli chiedano dei rumor, perché “comincio a sudare un po’ quando le persone iniziano ad avvicinarsi a ciò che considererei qualcosa di veramente preciso. Sono un pessimo bugiardo“. Gran parte di The Suicide Squad è stato tenuto segreto, anche se una cosa che sembra probabile è che alcuni personaggi del grande cast del film moriranno. Quando si tratta di chi siano effettivamente i personaggi, Gunn in precedenza ha affermato che probabilmente ci vorrà molto prima che vengano confermati. Nel frattempo, i fan possono continuare a speculare. Ad esempio, con Arm-Fall-Off-Boy fuori discussione, c’è la possibilità che Fillion stia interpretando Blackguard, basato sul costume intravisto nelle foto del set.

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad vede nel cast David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.

The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...