The Suicide Squad: Nathan Fillion spiega perché si è unito al franchise DC

L’attore Nathan Fillion ha preso parte a molti importanti franchise come Firefly, Buffy the Vampire Slayer, il Marvel Cinematic Universe e Green Lantern nei film animati di DC.

Con la sua apparizione nell’imminente The Suicide Squad farà parte di un altro ancora, anche se non sappiamo bene chi interpreterà. Con tutta quell’esperienza coi franchise al suo attivo, Fillion ha rivelato in una nuova intervista ciò che lo ha portato a firmare per il film e naturalmente la risposta è semplice, e solo due parole: “James Gunn”.

“James Gunn (è) una delle persone della mia vita che quando chiama, rispondo al telefono e dico: ‘sì a tutto ciò che stai per dire, sì, la risposta è sì”, ha detto Fillion a ET Canada. “James Gunn è un narratore straordinario, capisce la storia e adora raccontarla. Quindi quando vuole fare qualcosa sai che sarà divertente, sai che sarà soddisfacente. Quindi eccolo in Suicide Squad 2. Mi ha chiesto di partecipare, e cosa posso dire al riguardo? È tutto così segreto, mi sento stressato quando le persone ne parlano. Però posso dirti che è di enorme portata. Non ho mai fatto nulla di così grande.”

Fillion ha precedentemente elaborato il suo stress con i fan dicendo di chiedergli del suo personaggio, incoraggiandoli quando le loro ipotesi sono chiaramente fuori dal comune. Non è ancora chiaro chi stia interpretando Fillion, anche se una foto leak indicava il personaggio di Blackguard, ma non è ancora stato confermato al momento della stesura di questo articolo.

Per quanto sarebbe forte vederlo in quel ruolo, Gunn ha riletto ogni singolo fumetto di Suicide Squad a detta sua prima di cominciare le riprese del film, quindi non sarebbe sorprendente vederlo portare alcuni oscuri e ormai dimenticati criminali per il film.

Anche se il nuovo film riporterà alcuni personaggi e attori del film del 2016, il film non è un sequel di quel film, anche se lo stesso Fillion lo ha definito “Suicide Squad 2”.

“Prima di tutto, non lo chiamiamo Suicide Squad 2 perché è un riavvio totale”, ha detto in precedenza il produttore Peter Safran quando gli era stato chiesto della connessione tra il film di Gunn e il suo predecessore diretto da David Ayer. “Quindi è The Suicide Squad e penso che le persone dovrebbero essere estremamente entusiaste. È tutto ciò che potresti sperare da una sceneggiatura di James Gunn, penso che dica molto, che prometta molto e so che faremo molto.”

