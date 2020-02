The Suicide Squad: nuovi video dal set mostrano Margot Robbie e Idris Elba in azione

A poco dalla premiere di Birds of Prey, i fan stanno già dando un’altra occhiata a una nuovissima avventura di Harley Quinn con il rilascio delle foto leak di Margot Robbie sul set di The Suicide Squad con il regista James Gunn.

Leggi anche: la verità dietro il cambio di titolo di Birds of Prey

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato la bella e talentuosa attrice australiana classe 1990 sul set con indosso un vestito rosso e una bizzarra lancia. Oggi vi mostriamo un nuovo tipo di materiale dal set di Panama dove vediamo non solo la Robbie ma anche in piccolo scorcio di Idris Elba in costume di scena.

L’apparenza del costume dell’attore inglese lascerebbero intendere un costume simile a quello indossato a Will Smith per interpretare Deadshot, ma non possiamo esserne sicuri.

Potete vedere il video qui sotto:

La Nominada al Oscar #MargotRobbie en el set de #TheSuicideSquad de James Gunn. pic.twitter.com/hNVL35TUgJ — Ernesto Pastrana (@PastranaTweet) February 15, 2020

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad vede nel cast David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.

The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...