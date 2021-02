The Suicide Squad: rivelata la sinossi ufficiale del film di James Gunn!

È stata rilasciata una sinossi ufficiale dell’attesissimo film DC del regista James Gunn, The Suicide Squad. Quindi, saltiamo direttamente nella descrizione della storia.

“Benvenuti all’inferno, alias Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità negli Stati Uniti. Dove sono tenuti prigionieri i peggiori supercriminali e dove faranno di tutto per uscirne, anche unirsi alla super segreta e oscura della Task Force X. L’incarico do-or-die di oggi? Riunisci una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica preferita di tutti, Harley Quinn. Quindi armateli pesantemente e lasciateli (letteralmente) sulla remota isola ricolma di nemici di Corto Maltese. Trekking attraverso una giungla brulicante di avversari e forze di guerriglia da ogni parte, la Squadra è in una missione di ricerca e distruzione con solo il colonnello Rick Flag a terra per fargli da collegamento… e gli esperti del governo come Amanda Waller nelle loro orecchie, seguendo ogni loro movimento. E come sempre, una mossa sbagliata e sono morti (sia per mano degli avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller).”

Il film è stato precedentemente descritto come un film di guerra in stile anni ’70. È stato anche detto che il team di The Suicide Squad si recherà in missione a Corto Maltese in modo che possano recuperare qualcosa da un’ex prigione e un laboratorio tedesco. Il produttore Peter Safran ha spiegato in precedenza:

“Là devono distruggere una prigione e un laboratorio dell’era nazista di nome Jotunheim, dove sono stati tenuti prigionieri politici e hanno avuto luogo esperimenti.”

The Suicide Squad vede Idris Elba nei panni di Bloodsport, Viola Davis nei panni di Amanda Waller, Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Jai Courtney nei panni di Capitan Boomerang, Joel Kinnaman nei panni di Rick Flagg, David Dastmalchian nei panni di Polka-Dot Man, Steve Agee nei panni di King Shark e Daniela Melchior come Ratcatcher, Michael Rooker come Savant, Flula Borg come Javelin, Nathan Fillion è TDK, Mayling Ng come Mongal, Peter Capaldi come The Thinker, Alice Braga come Sol Soria, Steve Ageeè King Shark, John Cena è Peacemaker, Joaquín Cosío è il sindaco Mateo Suarez, Pete Davidson è Blackguard, Sean Gunn è Weasel, Jennifer Holland è Emilia Harcourt e Storm Reid è la figlia di Bloodsport, Tyla. Anche Taika Waititi sarà nel film.

The Suicide Squad uscirà il 6 agosto 2021.

Fonte

