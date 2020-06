The Suicide Squad: un nuovo logo title compare nei video promozionali di DC FanDome

Un nuovo look per il logo di The Suicide Squad di James Gunn è approdato online, almeno pare.

Oggi la DC Entertainment ha confermato ufficialmente DC FanDome, un evento digitale globale di 24 ore che si terrà il 22 agosto. Durante l’evento, la società prevede di offrire ai fan uno sguardo a The Suicide Squad di James Gunn e una serie di altri titoli DC in arrivo che vanno dai videogiochi alla televisione.

Un video promozionale per DC FanDome che è stato inizialmente condiviso su un account Twitter ufficiale della Warner Bros. ha mostrato il logo ufficiale di The Suicide Squad di James Gunn. I fori di proiettile sul logo sembrano rendere omaggio all’acclamata serie di fumetti Suicide Squad degli anni ’80 di John Ostrander.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

Welcome to the #DCFanDome. This is going to be BIG! Explore every corner of the DC Multiverse with a Global Virtual Experience on August 22. https://t.co/03Tma9uOc2 @DCComics pic.twitter.com/xF86mgTXbS

— Suicide Squad (@SuicideSquadWB) June 16, 2020