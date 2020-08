The Suicide Squad: un’anteprima del film verrà mostrata al DC FanDome

Un’anteprima del film The Suicide Squad verrà mostrata al DC FanDome di agosto, come conferma lo stesso James Gunn.

Poche ore fa vi abbiamo mostrato il primissimo poster ufficiale per il The Suicide Squad di James Gunn, sequel del terribile film di David Ayer del 2016, con tanto di sottotitolo italiano (ovvero Missione Suicida). Ma non è finita qui, visto che la Warner Bros. sembra intenzionata nel pubblicizzare molto il film di Gunn in questo periodo, soprattutto se si considera che si sa veramente poco del film.

Infatti la Warner e Gunn non perderanno l’occasione di sfruttare il DC FanDome: un evento che si terrà gratuitamente e in digitale il 22 agosto alle 19.00 durante il quale i fan della DC si riuniranno per poter assistere ai vari annunci, e non solo, legati a film, serie tv, videogiochi e fumetti firmati DC. Ovviamente tra questi rientra anche The Suicide Squad.

È lo stesso James Gunn che, tramite Twitter, rivela che durante il DC FanDome avremo modo di vedere una piccola anteprima del suo film, permettendoci finalmente di dare uno sguardo a quello che questo fenomenale regista ha intenzione di fare:

I can confirm #TheSuicideSquad is 100%, zero interference, no-holds-barred ME, &, again, I can't wait for you guys to get a glimpse of it at #DCFanDome. (Yes, I'm pimping FanDome a lot, but that's because I know how exciting it's going to be – for my film & other stuff too!😬) https://t.co/CClwKIi5nS

— James Gunn (@JamesGunn) August 4, 2020