The Talisman: Steven Spielberg ed i fratelli Duffer al lavoro su in adattamento Netflix

Se hai mai visto almeno 10 secondi di Stranger Things, sai che i creatori della serie Matt e Ross Duffer apprezzano le opere di Stephen King e Steven Spielberg.

Oggi, in una notizia che sembra riportata da The Wrap, è stato riferito che i Duffer stanno collaborando con Spielberg per produrre un adattamento seriale per Netflix del romanzo di King, The Talisman, che il maestro dell’orrore ha scritto e pubblicato con Peter Straub nel 1984. Curtis Gwinn, scrittore e produttore esecutivo di Stranger Things, scriverà e servirà anche come showrunner di The Talisman.

“The Talisman” è incentrato sul dodicenne Jack Sawyer, che parte per un epico viaggio fantasy per salvare la vita della madre morente. Per farlo, deve trovare il Talismano, una potente reliquia che può guarirla e salvare il mondo. La ricerca di Jack incrocia due realtà: l’America che conosciamo e il suo pericoloso gemello fantastico “I Territori”.

King ha co-sceneggiato “The Talisman” con Peter Straub nel 1984. Lo scrittore sarà il produttore esecutivo con Darryl Frank e Justin Falvey della Amblin Television. Todd Cohen supervisionerà lo sviluppo del progetto per Amblin Television, insieme a Frank e Falvey.

Spielberg, a quanto pare, ha in mani i diritti per un’adattamento del romanzo per un bel po’. The Talisman è l’ultima delle tante opere di King ad essere adattata negli ultimi anni. CBS All Access (ora Paramount +) ha recentemente concluso un adattamento in mini-serie de L’Ombra dello Scorpione.

