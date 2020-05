The Terminator List: la serie thriller con Chris Pratt arriverà su Prime Video

La serie thriller del regista Antoine Fuqua con Chris Pratt, The Terminator List, è stata scelta da Amazon Prime per far parte del suo catalogo.

La serie è basata sul romanzo più venduto di Jack Carr, la cui storia segue un Navy SEAL di nome James Reece (Pratt). La sinossi recita: “Dopo che il suo intero plotone di Navy SEALs è stato preso in un’imboscata durante una missione segreta ad alto rischio, Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi contrastanti dell’evento e domande. Tuttavia, mentre nuove prove vengono alla luce, Reece scopre forze oscure che lavorano contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita, ma anche le vite di coloro che ama”.

Questo è un progetto che a quanto pare sprizza passione per Pratt, che è quello che ha acquisito i diritti del romanzo di Carr e ha portato Fuqua a dirigere. Carr è un ex leader di un team Navy SEAL e Special Ops.

Per aiutare con autenticità, lo spettacolo coinvolgerà dei veterani e le loro famiglie “come parte di molteplici aspetti della produzione della serie, a partire dalla scrittura. La metà dei membri dello staff dello show sono veterani o hanno veterani nelle loro famiglie”. La cosa suona piuttosto eccitante.

