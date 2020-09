The Three-Body Problem: David Benioff e Dan Weiss svilupperanno una serie dal celebre romanzo cinese!

Gli showrunner de Il Trono di Spade, David Benioff e Dan Weiss, hanno annunciato la loro prossima serie TV. Ancora una volta, stanno adattando un’acclamata serie di romanzi, solo questa volta nel regno della fantascienza.

Il duo sta collaborando con lo scrittore-produttore Alexander Woo (True Blood) per affrontare sviluppare la trilogia di Liu Cixin “The Three-Body Problem“, che descrive il primo contatto dell’umanità con una civiltà aliena. Il libro di debutto della saga è stato pubblicato con notevole successo in Cina nel 2008, mentre una traduzione in inglese di Ken Liu è diventata il primo romanzo asiatico a vincere un Hugo Award per il miglior romanzo nel 2014. Il newyorkese ha soprannominato Liu “l’Arthur C. Clarke cinese“, riferendosi allo sceneggiatore di 2001: Odissea nello spazio.

“La trilogia di Liu Cixin è la serie di fantascienza più ambiziosa che abbiamo letto, porta i lettori in un viaggio dagli anni ’60 fino alla fine dei tempi, dalla vita sul nostro pallido punto blu ai confini lontani dell’universo”, hanno detto Benioff e Weiss in una dichiarazione. “Non vediamo l’ora di passare i prossimi anni della nostra vita a portare questa saga in vita per il pubblico di tutto il mondo.”

Woo ha poi aggiunto: “È un privilegio adattare uno dei grandi capolavori della fantascienza cinese. La trilogia di The Three-Body Problem combina tante cose che amo: personaggi ricchi e stratificati e veri interessi esistenziali, il tutto raccontato come un’allegoria elegante e profondamente umana“. Il titolo si riferisce a un problema di fisica del calcolo della traiettoria di tre corpi che interagiscono tra loro (nel romanzo, un sistema solare vicino dove tre stelle rendono la vita un inferno per coloro che vivono su un pianeta di tipo Terra).

Liu Cixin e Ken Liu serviranno come produttori e consulenti per il progetto. L’autore ha rilasciato una dichiarazione che sembra anticipare le critiche su Benioff e Weiss che adattano un adattamento in lingua inglese di un romanzo cinese.

“Ho il massimo rispetto e fiducia nel team creativo che adatterà The Three-Body Problem per il pubblico televisivo”, ha detto Liu. “Ho deciso di raccontare una storia che trascende il tempo e i confini di nazioni, culture e razze; questo ci obbliga a considerare il destino dell’umanità nel suo insieme. È un grande onore come autore vedere questo concept di fantascienza così unico viaggiare e guadagnare fan da tutto il mondo, e sono entusiasta che i fan nuovi possano scoprire la storia su Netflix.”

Tra i tanti produttori esecutivi del progetto ci sono alcuni nomi familiari: Rian Johnson, scrittore e regista de Gli Ultimi Jedi, la veterana di Game of Thrones, Bernadette Caulfield, l’attore Brad Pitt tramite la sua società di produzione Plan B Entertainment, e l’attrice Rosamund Pike.

Il vicepresidente Netflix per le serie originali, Peter Friedlander, ha rilasciato una dichiarazione appassionata sul progetto.

“La prima volta che ho letto la trilogia The Three-Body Problem (Remembrance of Earth’s Past), ha cambiato per sempre il significato della fantascienza per me”, ha scritto. “Anche se può sembrare una premessa familiare – la storia del primo contatto dell’umanità con una civiltà aliena – la capacità dell’autore cinese Liu Cixin di intrecciare la scienza con la finzione ha reso la sua visione del futuro e il contatto extraterrestre più realistico di qualsiasi cosa la fantascienza abbia provato a fare. Allo stesso tempo, sono stato anche attratto dalla storia di tutta l’umanità resa vulnerabile dalla stessa minaccia esterna e da come questa unifica e divide gli umani… Ci sono stati concessi i diritti per produrre l’adattamento della serie in lingua inglese e hanno messo insieme un team creativo di talento per farlo. Ogni persona coinvolta condivide non solo la passione e l’alta stima per i libri, ma anche la visione creativa e l’ambizione di contribuire a dare vita a questa straordinaria storia per il pubblico di tutto il mondo… Per citare The Three-Body Problem: ‘Nel mio tipo di lavoro c’è sempre da mettere insieme molte cose apparentemente non collegate. Quando li metti insieme nel modo giusto, ottieni la verità’. Condividiamo tutti lo stesso obiettivo: rendere omaggio a questa incredibile storia e portare cast e crew nell’avventura di una vita.”

Il costo della serie sarà sicuramente notevole. Nel 2018, il Financial Times ha riferito che Amazon Studios stava facendo un gioco pesante per i diritti dei romanzi, cercando di concludere potenzialmente un accordo del valore di $ 1 miliardo, una cifra che avrebbe persino sminuito l’investimento iniziale dell’azienda nella serie su Il Signore degli Anelli.

Il fatto che il progetto sia finito su Netflix nonostante tali numeri in giro sta davvero dicendo qualcosa (anche se una fonte ha descritto la cifra di 1 miliardo di dollari come esagerata).

In precedenza, Netflix aveva concluso un lucrativo accordo globale esclusivo con Benioff e Weiss, vincitori di Emmy, usciti dal loro successo con Game Of Thrones. L’accordo ha posto fine alla relazione del duo con la Disney, dove stavano lavorando a un potenziale nuovo film di Star Wars. Da quando sono passati a Netflix, hanno diretto la commedia speciale di Leslie Jones, Time Machine, e stanno anche producendo il dramedy Netflix, The Chair, con Sandra Oh.

