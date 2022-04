The Time Capsule: Todd Grinnell e Brianna Hildebrand nel trailer della rom-com fantascientifica

E’ stato rivelato il trailer e il poster del film in uscita, The Time Capsule.

Il titolo di FilmRise, che arriverà in alcune sale selezionate e on demand il 3 giugno, è una storia d’amore fantascientifica che segue le vicende di un politico di nome Jack (interpretato da Todd Grinnell) che accidentalmente si riunisce con il suo primo amore, Elise (Brianna Hildebrand). La ragazza è appena tornata da un viaggio spaziale di 20 anni, eppure in qualche modo non è invecchiata di un giorno.

Con un ego ferito dalla sua recente campagna politica fallita e stanco di cercare di salvare il suo matrimonio con la moglie, Maggie (interpretata da KaDee Strickland), Jack si rifugia nella casa estiva della sua famiglia sul lago. Il luogo in cui ha trascorso gran parte della sua adolescenza diventa improvvisamente un ricordo ancora più forte del passato quando la sua ex ragazza arriva con lo stesso aspetto del giorno in cui è partita per una missione nello spazio. La domanda allora diventa: Jack avrà una seconda possibilità con il suo primo amore, o userà quelle lezioni per lavorare sul suo attuale matrimonio?

Grinnell è stato recentemente coinvolto in più commedie familiari. Non solo è stato parte integrante dell’amato riavvio Netflix (e successivamente Pop TV) di One Day At A Time, ma ha anche recentemente recitato nella serie drammatica di Amazon Prime, With Love.

Per questo motivo, The Time Capsule potrebbe sembrare una sorta di nuova aggiunta. Ma sulla base del trailer, pare che l’elemento fantascientifico fornisca un punto di partenza per quella che sicuramente sarà un’esplorazione dell’amore e della famiglia, proprio come i lavori per cui è già noto.

Potete vedere il trailer qui sotto:

