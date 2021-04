The Tomorrow War: il film sci-fi con Chris Pratt uscirà su Prime Video il 2 luglio

Qualche mese fa è stato riferito che gli Amazon Studios avevano acquistato il film d’azione fantascientifico di Chris Pratt, The Tomorrow War, per $ 200 milioni. Ora abbiamo appreso che il film sarà presentato in anteprima esclusiva su Amazon questa estate, il 2 luglio.

Il film era originariamente previsto per essere rilasciato l’anno scorso nelle sale durante il periodo natalizio, e poi è stato spostato al 23 luglio. Ora pare che non uscirà affatto nei cinema, e andrà direttamente su Amazon, il che è un vero peccato.

In The Tomorrow War: “il mondo è sbalordito quando un gruppo di viaggiatori del tempo arriva dall’anno 2051 per consegnare un messaggio urgente: trent’anni nel futuro l’umanità sta perdendo una guerra globale contro una specie aliena. L’unica speranza di sopravvivenza è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla lotta. Tra i reclutati c’è l’insegnante di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Pratt). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si allea con un brillante scienziato e suo padre (JK Simmons) in una disperata ricerca per riscrivere il destino del pianeta”.

Chris McKay (The Lego Batman Movie) ha diretto il film su una sceneggiatura scritta da Zach Dean (Deadfall). È co-interpretato da Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Keith Powers, Sam Richardson e JK Simmons.

