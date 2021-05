The Toxic Avenger: il reboot con Peter Dinklage aggiunge Taylour Paige nel cast

Attenti criminali, la star di Zola, Taylour Paige, si unirà al cast del prossimo reboot della commedia d’azione cult del 1984, The Toxic Avenger, con Peter Dinklage e Jacob Tremblay, secondo Deadline.

Il film è stato annunciato per la prima volta nel novembre 2020 e il regista di I Don’t Feel at Home in This World Anymore, Macon Blair, è stato incaricato di scrivere e dirigere.

Questa notizia è eccitante in quanto Paige è un’attrice di incredibile talento. Sta uscendo da una nomination al NAACP Image Award come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo in Ma Rainey’s Black Bottom, che ha ricevuto recensioni estremamente positive da fan e critici. Paige è anche protagonista dell’attesissimo film di prossima uscita per A24, Zola, basato sul thread virale di Twitter e che ha ricevuto grandi elogi dalla sua premiere al Sundance nel 2019. Sarà anche vista in Sharp Stick di Lena Dunham, e Mac & Rita, dove Paige reciterà al fianco di Diane Keaton.

The Toxic Avenger sarà una “rivisitazione” contemporanea del film di successo del 1984 della Troma Entertainment. Nel film, un uomo qualunque in difficoltà viene spinto nei rifiuti tossici, di conseguenza, diventa una mostruosa creatura mutante che deve diventare un eroe a pieno titolo per salvare la sua famiglia, il figlio e la comunità dalle forze del male dell’avidità e della corruzione. Il franchise cinematografico è diventato molto popolare durante gli spettacoli di mezzanotte a New York City, il che ha portato a un franchise che comprende ben quattro sequel, una bizzarra serie di cartoni animati per bambini e persino un fumetto Marvel.

Con l’aggiunta di Paige e Dinklage già collegati al folle film, i fan possono sicuramente aspettarsi di vivere una corsa sfrenata. Sebbene non si sappia molto altro sul cast o sulla data di uscita, presumiamo che presto ne sapremo di più.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...