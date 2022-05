The Toxic Avenger: il remake ha ottenuto il Rating-R dalla Motion Picture Association

Il remake di Toxic Avenger promette di essere sufficientemente nocivo, per la gioia dei suoi fan più accaniti.

Il riavvio pieno di star del classico cult ultraviolento del 1984 ha ricevuto una valutazione R dalla Motion Picture Association mercoledì per “forte violenza e sangue, linguaggio scurrile, riferimenti sessuali e brevi momenti di nudità”.

La valutazione significa che The Toxic Avenger della Legendary si unirà al club dei titoli a tema supereroi R-rated, che includono Logan, The Suicide Squad, Deadpool, Watchmen e Blade.

Quando lo sforzo di riavviare il titolo di Troma è iniziato per la prima volta nel 2010, i produttori hanno annunciato che stavano realizzando una “commedia d’azione PG-13 adatta alle famiglie”. Gli auspici sono cambiati più volte da allora, con il nuovo film diretto dall’attore di Blue Ruin, Macon Blair (che ha debuttato alla regia con I Don’t Feel at Home in This World Anymore del 2017).

Il riavvio è rafforzato da un cast impressionante guidato dalla star di Game of Thrones, Peter Dinklage, nei panni di Winston, “un debole stereotipato che lavora come custode al centro benessere Garb-X e gli viene diagnosticata una malattia terminale che può essere curata solo con un trattamento costoso che il suo il datore di lavoro avido e affamato di potere si rifiuta di pagare. Dopo aver deciso di prendere in mano la situazione e derubare la sua azienda, Winston cade in una vasca di rifiuti tossici e si trasforma in un mostro deforme che si propone di fare del bene e vendicarsi con le persone che gli hanno fatto del male”.

Il remake vede nel cast anche Elijah Wood, Julia Davis, Taylour Paige, Kevin Bacon e Jacob Tremblay. Non c’è ancora una data di uscita fissata per il film.

Fonte

