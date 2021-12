The Toxic Avengers: Peter Dinklage anticipa il reboot come davvero esagerato

Quando The Suicide Squad è stato portato al cinema i fan lo hanno visto nella sua caratterizzazione di sangue e violenza, e per alcuni fan del regista James Gunn questo è stato un ritorno alle radici come membro del team Troma di Lloyd Kaufman.

Forse non sorprende, quindi, che un riavvio ad alto budget della proprietà più riconoscibile della Troma venga descritto come “esagerato” dalla sua star. La stella? Peter Dinklage. La proprietà? The Toxic Avenger della Troma, uscito originariamente nel 1984 e in uscita nei cinema nel 2022.

Dinklage stava parlando con la rivista Empire del suo prossimo ruolo di Cyrano De Bergerac nel musical Cyrano, ma con è stato interrogato anche circa The Toxic Avenger, ora a meno di un anno di distanza dal suo arrivo. Dopo aver elogiato l’approccio della Troma al cinema indipendente, l’attore ha espresso la sua valutazione su come sarà il nuovo film.

“Volevo solo fare qualcosa che non avevo mai fatto prima”, ha detto Dinklage a Empire. Allora perché non essere un mostro in un film esagerato e folle, e perché non cantare in un altro? Non è un remake. Mi piace solo fare film di guerriglia. Quei film li fanno solo perché si adora farli. Alcuni non sono un granché, ma alcuni sono così divertenti. Quando fai film troppo puliti, puoi rischiare di allontanare il pubblico. Vogliono sentire lo sporco sotto le unghie. Penso che quei film della Troma abbiano sicuramente immerso il pubblico nei rifiuti tossici.”

Dinklage sarà il protagonista del reboot, che proviene dalla Legendary Pictures. Il film, basato sul franchise creato dal leggendario studio cinematografico Troma, è incentrato su un nerd di 98 libbre del New Jersey, che cade in una vasca di rifiuti tossici e si trasforma in un mostro bonario ed eroico. Oltre al franchise cinematografico e a una serie animata di breve durata chiamata Toxic Crusaders, il personaggio del titolo, affettuosamente noto come “Toxie”, è diventato la mascotte della Troma nel corso degli anni, utilizzato in merchandise e title card.

Il franchise di The Toxic Avenger è solo uno dei numerosi franchise multi-film della Troma, come Sgt. Kabukiman NYPD e Class of Nuke’Em High – sebbene al di fuori del circuito dei film indipendenti, solo The Toxic Avenger ha riscontrato molto successo.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...