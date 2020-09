The Tunnel: ecco il premiato cortometraggio dal regista di Troll Hunter

Un fantastico cortometraggio thriller di fantascienza che dovete guardare, intitolato The Tunnel. Viene dal regista norvegese André Øvredal, che ha realizzato lungometraggi come Troll Hunter, The Autopsy of Jane Doe e Scary Stories To Tell In The Dark.

Il corto ha fatto il suo debutto originariamente nel 2016 ed è stato mostrato ai festival cinematografici, ma è stato pubblicato di recente su YouTube.

Il corto è basato su un racconto di Alice Glaser ed è ambientato in un futuro sovrappopolato, in cui “una famiglia che torna da una giornata in spiaggia deve viaggiare attraverso un tunnel che serve a un secondo mortale scopo”.

Per tutto il tempo la famiglia è seduta in macchina nel peggior tipo di traffico che tu abbia mai visto. Nel frattempo, i genitori cercano di nascondere le loro paure del tunnel ai loro figli. Sono una storia e un’ambientazione interessanti e super intense.

Parlando del film, Øvredal ha detto:

“Mi è piaciuto il modo in cui il racconto ha utilizzato una situazione estrema di fantascienza per parlare di una situazione familiare molto normale, mi è sembrato sia reale che spaventoso”.

Potete vederlo qui sotto:

