The Twilight Zone: ecco il trailer della seconda stagione

Grazie a CBS All Access che ha diffuso il trailer, possiamo mostrarvi l’anticipazione della seconda stagione di The Twilight Zone, che svela non solo la data d’uscita dei nuovi episodi, fissata per il 25 giugno, ma anche gli interpreti che compariranno.

Nei nuovi episodi vedremo comparire star del calibro di Morena Baccarin, Jimmi Simpson, Joel McHale, Christopher Meloni, Kylie Bunbury, Sky Ferreira, Topher Grace, David Krumholtz, Thomas Lennon, Natalie Martinez, Gretchen Mol, Paula Newsome, Jurnee Smollett-Bell e Damon Wayans Jr.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Escape 🌀 Stream all episodes of the new season hosted by @JordanPeele. June 25th, only on CBS All Access. https://t.co/rYjo1D3Pvh pic.twitter.com/l9HoZnLsCu — CBS All Access (@CBSAllAccess) May 11, 2020

The Twilight Zone è una serie televisiva antologica statunitense di genere fantascientifico. È la terza serie revival ispirata all’omonima serie televisiva del 1959, ideata da Rod Serling. Presentata da Jordan Peele, la serie viene distribuita su CBS All Access dal 1º aprile 2019.

