The Umbrella Academy 2: ecco il trailer della seconda stagione!

Netflix ha rilasciato il nuovo trailer della seconda stagione di The Umbrella Academy. L’arrivo del trailer è stato anticipato e segue l’annuncio precedente che la seconda stagione della serie sarà presentata in anteprima il 31 luglio.

Gerard Way, produttore esecutivo della serie Netflix, ha parlato con ComicBook e ha spiegato come lui e Blackman si sono preparati per la nuova stagione.

“Quello che ho fatto per Steve Blackman (lo showrunner) e gli sceneggiatori nella stanza degli scrittori è stato quello di creare un documento di diciotto pagine che esponesse tutto”, ha detto Way. “Anche delle graphic novel che non sono ancora uscite, che dovrebbero equivalere a otto quando avremo finito. Quindi ho dato loro il progetto di cosa succede perché vuoi seminare certe cose per le serie future, e la speranza è un successo. Sono molto curioso di sapere cosa faranno. Io e Gabriel mandiamo sempre loro i nuovi fumetti. Vogliono davvero sapere cosa sta succedendo.”

Qui sotto potete vedere il trailer:

La sinossi recita: “Cinque ha avvertito la sua famiglia (così tante volte) che usare i poteri per fuggire dall’apocalisse di Vanya del 2019 sarebbe stato rischioso. Bene, aveva ragione: il salto nel tempo sparpaglia i fratelli per tutta Dallas, in Texas, per un periodo di tre anni a partire dal 1960. Alcuni, rimasti bloccati nel passato per anni, si sono costruiti una nuova vita e sono andati avanti, certi di essere gli unici sopravvissuti. Cinque è l’ultimo ad atterrare, nel mezzo del giorno dell’apocalisse, che – spoiler! – è il risultato dell’interruzione temporale (qualcuno ha un déjà vu?). Ora i membri dell’Umbrella Academy devono trovare un modo per ricongiungersi, capire cosa ha causato il giorno dell’apocalisse, fermarlo e tornare al tempo attuale per bloccare quell’altra apocalisse. Il tutto mentre vengono cacciati da un trio di spietati assassini svedesi“.

Composta da 10 episodi e prodotta da Universal Content Productions per Netflix, la seconda stagione vedrà il ritorno degli attori protagonisti, tra cui Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin Min.

La serie The Umbrella Academy è tratta dai popolari fumetti vincitori del premio Eisner, creati e scritti da Gerard Way (musicista del gruppo My Chemical Romance), illustrati da Gabriel Bá e pubblicati da Dark Horse Comics.

Nel cast Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher, Cameron Britton e Mary J. Blige. Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) è produttore esecutivo e showrunner ed è affiancato da Jeff F. King (Hand of God), Bluegrass Television, Mike Richardson e Keith Goldberg di Dark Horse Entertainment. Gerard Way e Gabriel Bá sono co-produttori esecutivi.

