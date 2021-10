The Umbrella Academy 3: Netflix rivela l’arrivo della terza stagione nel 2022

Netflix ha annunciato oggi che la terza stagione di The Umbrella Academy sarà presentata in anteprima sul servizio di streaming nel 2022. Il teaser si trova sulla pagina Netflix di The Umbrella Academy, nella sezione dedicata ai trailer.

La notizia arriva in occasione del compleanno di The Umbrella Academy, poiché Netflix ha colto l’occasione per fare ai fan due regali speciali.

La prima è la conferma che la nuova stagione sarà presentata in anteprima nel 2022, il che è un’ottima notizia. La stagione 2 dell’adattamento della graphic novel è stata presentata in anteprima con successo nel 2020, e la produzione della stagione 3 è iniziata all’inizio del 2021 secondo i rigidi protocolli di sicurezza COVID-19, terminando ad agosto.

La seconda notizia entusiasmante è la rivelazione che la terza stagione si svolgerà all’Hotel Oblivion, un luogo che i fan della serie di graphic novel conoscono molto bene. Hotel Oblivion è il titolo del terzo volume dei fumetti di The Umbrella Academy ed è un cenno a un luogo che ha un legame con Sir Reginald Hargreeves.

Nei fumetti, il patriarca della Umbrella Academy ha costruito segretamente una prigione per ospitare i supercriminali (o quelli che riteneva indesiderabili) e l’ha rinchiusa in una dimensione segreta. Questo è l’Hotel Oblivion, ed è stato scoperto dai membri della Umbrella Academy nel terzo volume dei fumetti.

Come questo entri in gioco nella serie Netflix è un mistero in questo momento, ma ricorderete che la seconda stagione si è conclusa con i nostri adorabili personaggi principali che sono tornati alla linea temporale attuale dopo la loro deviazione di una stagione nella Dallas degli anni ’60, solo per realizzare che l’intera linea temporale era stata modificata.

The Umbrella Academy è guidata dallo showrunner e produttore esecutivo Steve Blackman e vede protagonisti Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min e Colm Feore.

Mi piace: Mi piace Caricamento...