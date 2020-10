The Umbrella Academy 3: sembra che le riprese partiranno all’inizio del 2021

Secondo quanto riferito, le riprese della terza stagione di The Umbrella Academy inizieranno all’inizio del 2021.

Dopo una prima stagione di successo, Netflix ha dato a The Umbrella Academy la sua seconda stagione nel 2020. La seconda stagione ha visto ancora una volta i ragazzi di Hargreeves tentare di fermare un’apocalisse imminente ma nel passato. Tutti loro furono trasportati in punti diversi negli anni ’60 da Cinque (Aidan Gallagher) e vissero vite separate prima che li riunisse per salvare il mondo.

La stagione 2 di The Umbrella Academy potrebbe essere finita con i bambini Hargreeves che hanno salvato la giornata, ma hanno anche cambiato irreparabilmente la sequenza temporale. Quando sono tornati ai giorni nostri, il loro padre Reginald Hargreeves è ancora vivo e responsabile della Sparrow Academy, non della Umbrella Academy. Questa sorprendente rivelazione sarà al centro della trama della terza stagione di Umbrella Academy. Netflix deve ancora annunciare ufficialmente che un’altra stagione è in arrivo, ma sembra che sia solo una formalità a questo punto mentre la produzione si sta preparando.

Le riprese della stagione 3 di The Umbrella Academy dovrebbero iniziare all’inizio del 2021 secondo un nuovo elenco di produzione condiviso da Production Weekly.

Secondo quanto riferito, le riprese del nuovo lotto di episodi inizieranno il 1° febbraio 2021, con l’intera stagione che dovrebbe essere completata entro la fine di agosto..

Mi piace: Mi piace Caricamento...