The Umbrella Academy: Netflix annuncia la data d’uscita della terza stagione

La seconda stagione di The Umbrella Academy di Netflix si è conclusa nel 2020 e l’enorme cliffhanger del finale ha fatto impazzire i fan per la terza stagione.

La prossima stagione ha terminato la produzione ad agosto e il cast ha risposto ad alcune domande dei fan durante l’evento TUDUM di Netflix a settembre. Ora, lo showrunner Steve Blackman ha finalmente annunciato al SXSW che la nuova stagione sarà presentata in anteprima mondiale mercoledì 22 giugno.

Oltre alla notizia della data di uscita della terza stagione di The Umbrella Academy, Netflix ha anche condiviso un primo teaser, che potete vedere nel player qui sotto:

In più sono state rilasciate anche alcune immagini dalla stagione, con allegata la data d’uscita:

The Umbrella Academy Season 3 premieres June 22 ☔ 🐦 pic.twitter.com/Rnww2nzhlx — Netflix (@netflix) March 13, 2022

Di seguito puoi leggere la descrizione ufficiale della nuova stagione di The Umbrella Academy: “Troveranno un modo per tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O questo nuovo mondo sta per per diventare qualcosa di più di un semplice singhiozzo nella sequenza temporale?”

La terza stagione di The Umbrella Academy vedrà il ritorno di Elliot Page (Vanya Hargreeves), Tom Hopper (Luther Hargreeves), David Castaneda (Diego Hargreeves), Robert Sheehan (Klaus Hargreeves), Aidan Gallagher (Number Five), Emmy Raver- Lampman (Allison Hargreeves), Justin H. Min (Ben Hargreeves), Colm Feore (Reginald Hargreeves) e Ritu Arya (Lila Pitts).

Oltre al ritorno di Hargreeves, i nuovi membri della Sparrow Academy saranno interpretati da Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez e Cazzie David.

The Umbrella Academy tornerà su Netflix il 22 giugno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...