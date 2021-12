The Unbearable Weight of Massive Talent: Nicolas Cage è Nick Cage nel primo trailer!

Chi meglio di Nicolas Cage in persona potrebbe interpretare Nicolas Cage in un film? Questa è la domanda che viene messa alla prova nella commedia a metà fra un heist movie del regista Tom Gormican, The Unbearable Weight of Massive Talent, in uscita dal 22 aprile 2022.

Il sempre fuori misura Cage interpreta una versione romanzata di se stesso nel film in uscita, e già così mi hai convinto a volerlo veder.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Ecco la sinossi ufficiale: “Creativamente insoddisfatta e di fronte alla rovina finanziaria, la versione romanzata di Cage deve accettare un’offerta da 1 milione di dollari per partecipare al compleanno di un pericoloso superfan (Pedro Pascal). Le cose prendono una piega selvaggiamente inaspettata quando Cage viene reclutato da un agente della CIA (Tiffany Haddish) e costretto a vivere della sua stessa leggenda, incanalando i suoi personaggi più iconici e amati sullo schermo per salvare se stesso e i suoi cari. Con una carriera costruita proprio per questo momento, l’attore pluripremiato deve assumere il ruolo di una vita, quello di Nicolas Cage”.

“[Nick Cage] è una versione inventata di Nic Cage”, ha recentemente dichiarato a EW il vincitore dell’Oscar. “Il personaggio si sente insoddisfatto e lotta con il rifiuto che può capitare così spesso a Hollywood. Non sono io.”

Il resto del cast include Neil Patrick Harris, Sharon Horgan e la nuova arrivata Lily Sheen.

“È una versione stilizzata di me, e il fatto che debba anche riferirmi a me stesso in terza persona mi mette estremamente a disagio”, ha detto Cage alla rivista Empire in una delle sue prime interviste sul progetto. “Ci sono molte scene nel film in cui versione moderne o contemporanee di Nic Cage si scontrano con la versione giovane, discutono e si danno battaglia. È un approccio acrobatico alla recitazione.”

Cage ha continuato dicendo che il film “sono io che prendo per il culo me stesso da fuori“. Mentre i personaggi che Cage interpreta nel film potrebbero essere versioni romanzate di se stesso, la sceneggiatura di Gormican e Kevin Etten attingerà dalla vera filmografia di Cage. L’attore afferma che il film lo ha costretto a guardare indietro ad alcuni dei suoi precedenti accrediti da attore, poiché gli ha richiesto di ricostruire alcune scene dei suoi film.

