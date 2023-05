The Walking Dead: Dead City, ecco il trailer dello spin-off con Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan

Nuovi zombie, nuovi cattivi, e New York!

Maggie (Lauren Cohan) forma un’alleanza letale con Negan (Jeffrey Dean Morgan) per salvare il figlio rapito. Insieme cercheranno di viaggiare per le strade intrise di sangue e mostri di New York. Se riusciranno a sopravvivere a Dead City, potranno farlo ovunque.

The Walking Dead: Dead City è il nuovo capitolo del popolare franchise The Walking Dead. Il trailer ha suscitato grande interesse tra i fan della serie e gli appassionati di zombie in generale.

Il trailer ci mostra una città deserta e abbandonata, dove gli zombie vagano in cerca di prede. Vediamo poi un gruppo di sopravvissuti che sembrano avere un piano per uscire dalla città, ma non sappiamo ancora quali siano i loro obiettivi o le loro motivazioni.

Ci sono alcune cose che saltano subito all’occhio nel trailer di Dead City. Innanzitutto, la qualità della produzione sembra essere ancora una volta di altissimo livello, con un’atmosfera cupa e claustrofobica che ci fa sentire come se fossimo lì con i personaggi. Inoltre, il trailer sembra suggerire che ci saranno alcune novità interessanti nella trama di The Walking Dead. In particolare, sembra che ci sia un nuovo gruppo di sopravvissuti che si stanno muovendo all’interno della città, e che potrebbero avere un ruolo importante nella storia, ma non solo, il trailer mostra anche un nuovo tipo di zombie.

Potete vederlo qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...