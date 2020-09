The Walking Dead si concluderà con l’undicesima stagione e darà vita ad altri due spin-off

The Walking Dead si concluderà ufficialmente dopo la sua undicesima stagione.

La stagione 11 sarà una stagione di grandi dimensioni, offrendo allo spettacolo un tour d’addio di 24 episodi, la cui messa in onda inizierà nell’autunno del 2021. La serie di 24 episodi coprirà l’autunno del 2021 e l’inizio del 2022. Non è chiaro se sarà suddiviso in tre segmenti da 8 parti in due metà da 12 parti.

Lo spettacolo di zombie dell’AMC è iniziato nel 2010 con il suo primo episodio “Days Gone Bye” in onda ad Halloween. Negli anni che seguirono, The Walking Dead divenne un successo globale, rivendicando il primo posto sulla rete e generando diversi spin-off, tra cui altre due nuove serie che seguiranno la sua conclusione.

“Sono passati dieci anni; quello che ci aspetta sono altri due e storie e storie da raccontare al di là di questo”, ha detto Scott Gimple, chief content officer di The Walking Dead. “Ciò che è chiaro è che questo spettacolo ha riguardato i vivi, fatti composti da un cast appassionato, un team di scrittori / produttori e troupe, che hanno dato vita alla visione elaborata da Robert Kirkman nel suo brillante fumetto – e supportato dai migliori fan del mondo. Abbiamo ancora molta storia emozionante da fare raccontare, e poi, questa fine sarà l’inizio di più storie di The Walking Dead con personaggi nuovi di zecca, volti e luoghi familiari, nuove voci e nuove mitologie. Questo sarà un gran finale che porterà a nuove anteprime. L’evoluzione è alle porte, The Walking Dead vive.”

Dopo la conclusione della serie di punta di Walking Dead, entrerà in produzione uno spinoff incentrato su Norman Reedus nei panni di Daryl Dixon e Melissa McBride nei panni di Carol Peletier. La showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, dirigerà lo spinoff di Daryl / Carol. Ci sarà anche una serie antologica Tales From The Walking Dead che seguirà diversi personaggi in ogni episodio, esplorando momenti dell’universo di TWD che sono ancora da scoprire.

“Non vedo l’ora di entrare in contatto con i nostri brillanti scrittori, produttori, registi, cast e troupe per portare in vita questo epico capitolo finale della storia di Robert Kirkman per i nostri fan nei prossimi due anni”, ha detto Kang. “La serie di punta è stata la mia casa sicura per la creatività lungo un decennio e quindi è agrodolce portarla a termine, ma non potrei essere più entusiasta di lavorare con Scott Gimple e la AMC per sviluppare una nuova serie incentrata su Daryl e Carol. Lavorare con Norman Reedus e Melissa McBride è stato il momento clou della mia carriera e sono entusiasta di poter continuare a raccontare storie insieme.”

