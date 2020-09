The Walking Dead: World Beyond dona un nuovo sguardo all’inizio dell’apocalisse zombie

The Walking Dead: World Beyond ritorna all’inizio dell’apocalisse zombi in un’anteprima dallo spin-off di The Walking Dead, che si svolge un decennio dopo lo scoppio di un misterioso virus che rianima i morti rendendoli “vuoti” carnivori.

Nella premiere della serie, “Brave”, una serie di flashback “davvero oscuri” e “intensi” riportano le sorelle traumatizzate Iris (Aliyah Royale) e Hope (Alexa Mansour) all’inizio dell’apocalisse, collettivamente nota come “The Night the Sky Fell”. Secondo lo showrunner Matt Negrete, che ha co-creato World Beyond con Scott M. Gimple, questo orribile evento è “una notte che cambia il destino di tutte le persone coinvolte“.

In un flashback del 2010, la famiglia Bennett – padre Leo (Joe Holt), madre Kari (Christina Marie Karis), e le giovani Iris (Maliyah Monae Kellam) e Hope (Samantha Lorraine) – fuggono per mettersi al sicuro nelle caotiche strade di Omaha, Nebraska, il sito di un incidente aereo pieno di zombi che dà il nome a “The Night the Sky Fell”.

“In realtà ci sono due eventi di cui parliamo un po’ nel pilot, e il primo è la notte in cui il cielo è caduto. Vediamo dei flashback nel pilot”, ha detto Negrete durante il panel virtuale del Comic-Con di World Beyond nel mese di luglio. “È questa serie di flashback davvero oscura e intensa che vedremo, e accadranno cose davvero brutte. Si chiama The Night the Sky Fell perché le cose brutte cadono letteralmente dal cielo durante questo evento. È davvero una notte che cambia il destino di tutte le persone coinvolte che sono passate attraverso questo.”

Quella notte è “l’ultima volta in cui i nostri personaggi hanno sperimentato la paura in quel modo, hanno sperimentato il mondo reale”, ha detto Negrete, “perché quello che stavano facendo durante la notte in cui il cielo è caduto era andare verso la salvezza, ed è lì che hanno trascorso le loro vite, per la maggior parte”.

Le ragazze hanno trascorso gli ultimi dieci anni vivendo all’interno delle mura del Campus Colony – in precedenza Nebraska State University – che ospita 9.671 sopravvissuti totali che vivono in relativa comodità e sicurezza. Il loro padre, un rinomato biochimico e genetista, è fuori con la Repubblica Civica al lavoro per sviluppare una potenziale cura per la piaga degli zombi.

Un altro evento è il “Monument Day”, descritto da Negrete come un “solenne giorno di riflessione, per commemorare tutte le persone che hanno perso nel passato“.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...