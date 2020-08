The Walking Dead: World Beyond, ecco il primo trailer della nuova serie spin-off!

E’ stato rilasciato un nuovo trailer per la premiere della serie The Walking Dead: World Beyond, fissata per il 4 ottobre.

Il secondo spinoff e la terza serie complessivamente ambientati nell’universo di The Walking Dead andranno in onda in anteprima dopo il finale della decima stagione di The Walking Dead e successivamente verranno rilasciati nuovi episodi dopo quelli della sesta stagione di Fear the Walking Dead nelle settimane successive.

La serie inizia nel Nebraska prima di seguire un gruppo di personaggi in una missione attraverso il paese, avventurandosi fuori dalla sicurezza della loro comunità per la prima volta. Ci si aspetta in gran parte che sia legato alla scomparsa di Rick Grimes in The Walking Dead.

“Sono personaggi nuovi di zecca, ovviamente. È come se non avessimo mai visto personaggi come questi prima d’ora”, dice a ComicBook lo showrunner di The Walking Dead: World Beyond, Matt Negrete. “Ed è una prospettiva giovane, è una prospettiva nuova. Ma le persone possono anche saltare subito a bordo perché stiamo iniziando una nuova storia. Ma allo stesso tempo, stiamo costruendo su cose che gli altri spettacoli hanno fatto prima. Noi stiamo introducendo un nuovo mondo che coinvolge questa mitologia, che coinvolge queste persone. E sai, abbiamo visto Rick lasciare The Walking Dead nella stagione nove in un elicottero che aveva un particolare simbolo su di esso, che rivedremo nella serie. E vedremo molto di più di questi elicotteri. Quindi è legato a questa parte di questo mondo più grande che abbiamo visto in tutti gli spettacoli, ma allo stesso tempo è fresco, è diverso e vive da solo. Quindi sono così eccitato.”

Qui sotto potete vedere il trailer:

Ambientato nel Nebraska, gli eventi della serie si ambientano un decennio dopo lo scoppio dell’apocalisse zombie e introduce una nuova comunità di sopravvissuti – le sorelle Hope (Alexa Mansour) e Iris (Aliyah Royale), e i loro nuovi amici Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston) – che vengono lasciati indietro quando gli adolescenti si mettono in viaggio attraverso il paese lungo una missione di salvataggio innescata da un messaggio proveniente dal padre delle ragazze, Leo Bennett (Joe Holt).

I personaggi introdotti in World Beyond non sono tratti dalla serie a fumetti di Kirkman che ha funzionato per 193 numeri tra il 2003 e il 2019. Il nome comune per i Walking Dead in World Beyond è “vuoti”, un termine poco usato che è apparso nel fumetto di Kirkman. A differenza di Walking Dead, ambientato in Virginia o di Fear the Walking Dead, lo scopo di World Beyond è molto più ampio: durante una precedente apparizione in Talking Dead, Tortorella ha dichiarato: “The Walking Dead e Fear trattano di questo universo nelle notizie locali, ma con World Beyond abbiamo a che fare con notizie nazionali”.

Il pubblico vedrà anche “molto” i soldati CRM vestiti di nero con dei particolare elicotteri molto familiari ai fan, che sono apparsi in entrambi gli spettacoli di The Walking Dead, facilmente riconoscibili da simboli a tre cerchi che rappresentano tre diverse civiltà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...