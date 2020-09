The Walking Dead: World Beyond, ecco una serie di immagini promozionali coi protagonisti

Di recente è stato rilasciato un primo trailer per la premiere della serie The Walking Dead: World Beyond, fissata per il 4 ottobre, ed oggi, sempre come anticipazione, vi mostriamo un altro tassello della campagna marketing.

A circa un mese dall’arrivo di AMC della serie spin-off di The Walking Dead, intitolata The Walking Dead: World Beyond, su Twitter arrivano una serie di prime immagini per lo show.

Potete vederle qui sotto:

Ambientato nel Nebraska, gli eventi della serie si ambientano un decennio dopo lo scoppio dell’apocalisse zombie e introduce una nuova comunità di sopravvissuti – le sorelle Hope (Alexa Mansour) e Iris (Aliyah Royale), e i loro nuovi amici Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston) – che vengono lasciati indietro quando gli adolescenti si mettono in viaggio attraverso il paese lungo una missione di salvataggio innescata da un messaggio proveniente dal padre delle ragazze, Leo Bennett (Joe Holt).

I personaggi introdotti in World Beyond non sono tratti dalla serie a fumetti di Kirkman che ha funzionato per 193 numeri tra il 2003 e il 2019. Il nome comune per i Walking Dead in World Beyond è “vuoti”, un termine poco usato che è apparso nel fumetto di Kirkman. A differenza di Walking Dead, ambientato in Virginia o di Fear the Walking Dead, lo scopo di World Beyond è molto più ampio: durante una precedente apparizione in Talking Dead, Tortorella ha dichiarato: “The Walking Dead e Fear trattano di questo universo nelle notizie locali, ma con World Beyond abbiamo a che fare con notizie nazionali”.

Il pubblico vedrà anche “molto” i soldati CRM vestiti di nero con dei particolare elicotteri molto familiari ai fan, che sono apparsi in entrambi gli spettacoli di The Walking Dead, facilmente riconoscibili da simboli a tre cerchi che rappresentano tre diverse civiltà.

