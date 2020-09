The Walking Dead: World Beyond, un nuovo teaser anticipa un’oscura organizzazione e la ricerca di una cura

Un gruppo di giovani sopravvissuti all’apocalisse affronterà il mondo esterno in una pericolosa missione per salvare lo scienziato che svilupperà una cura per il virus zombi in The Walking Dead: World Beyond, il secondo spin-off dell’universo di The Walking Dead.

Le sorelle Iris (Aliyah Royale) e Hope (Alexa Mansour), insieme agli amici Elton (Nicolas Cantu) e Silas (Hal Cumpston), lasceranno alle spalle la sicurezza della loro comunità del campus di Omaha, Nebraska, in un viaggio di 1.100 miglia verso New York. È lì che il padre delle ragazze, il famoso biochimico e genetista Dr. Leo Bennett (Joe Holt), lavora sotto l’occhio vigile dell’oscura Civic Republic (Repubblica Civica) per curare il virus zombi che dilaga da un decennio.

“Nostro padre sta condividendo le sue conoscenze in modo che ci sia una cura”, dice Iris nell’ultimo trailer di World Beyond pubblicato da Skybound. Quando il dottor Bennett invia un messaggio di soccorso alle sue figlie, qualcosa che il capo della sicurezza Felix (Nico Tortorella) dice viola “l’accordo dei quattro angoli”, i quattro amici viaggiano nel mondo esterno per la prima volta nonostante i pericoli sia vivi che morti.

I ragazzi sono minacciati da Elizabeth Kublek (Julia Ormond), tenente colonnello dell’esercito della Repubblica Civica, che potrebbe tenere segreti sulla misteriosa scomparsa di Rick Grimes (Andrew Lincoln) da The Walking Dead. Nello spinoff, Fear the Walking Dead, il soldato del CRM Isabelle (Sydney Lemmon) ha indicato che l’organizzazione sta lavorando per curare la piaga degli zombi quando ha detto che la missione del gruppo di elicotteri è “guardare al futuro e ricostruire ciò che tutti avevamo una volta”.

“Apparentemente se ne va per cercare di trasmettere la saggezza che sta guadagnando su ciò che ha scoperto in termini di tentativi di curare questa piaga, questa epidemia, e così va in un’altra comunità per cercare di impartire la sua saggezza e aiutare”, ha detto Holt quando ha rivelato i primi dettagli dietro il suo personaggio al Comic-Con virtuale di quest’anno.

Dopo il loro limitato coinvolgimento in The Walking Dead e Fear the Walking Dead, il CRM gioca un “ruolo enorme” in World Beyond, una serie evento limitata di due stagioni dei creatori Scott Gimple e Matthew Negrete.

“Sono una presenza costante in questa storia”, ha detto Gimple al Comic-Con. “Sono una presenza enorme in questa storia, spiega molto rispetto a ciò che abbiamo visto negli altri spettacoli e invita a nuove domande. C’è molto che impareremo.”

Qui sotto il trailer:

