The Watch: svelato il trailer della serie tratta da Discworld di Terry Pratchett

Durante il New York Comic Con Metaverse, la BBC ha rilasciato il nuovo trailer di The Watch.

La serie è un adattamento di uno dei romanzi della serie Discworld di Terry Pratchett. Lo spettacolo è co-prodotto da Narrativia e BBC Studios. Il cast dello show include Richard Dormer (Game of Thrones), Adam Hugill (1917), Jo Eaton-Kent (Don’t Forget The Driver), Marama Corlette (Blood Drive) Lara Rossi (Crossing Lines) e Sam Adewunmi (The Last Albero).

The Watch sarà presentato in anteprima a gennaio 2021 su BBC America.

Secondo BBC America, la serie è ambientata “in una città immaginaria dove il crimine è stato legalizzato, The Watch è una serie rivoluzionaria che segue un gruppo di poliziotti disadattati mentre si alzano da decenni di impotenza per salvare la loro città corrotta dalla catastrofe. Emozionantemente divertente, il dramma incentrato sui personaggi segue molte delle creazioni più amate di Terry Pratchett dai suoi romanzi Discworld in un’odissea sfrenata ed emotiva”. Ecco le descrizioni del cast:

Richard Dormer interpreta Sam Vimes, Capitano di The Watch, privo di potere da una società in rovina che ha ridotto la giurisdizione del suo dipartimento a quasi nulla.

Jo Eaton-Kent interpreta Constable Cheery, l’ingegnoso esperto di medicina legale non binaria, ostracizzato dai suoi parenti e che trova una nuova casa e identità.

Adam Hugill interpreta Constable Carrot, la nuova recluta idealista, cresciuta dai nani, ma in realtà un essere umano abbandonato alla nascita.

Marama Corlette è il misterioso caporale Angua che ha il compito di addestrare Carrot e mantenere in vita il pivello.

Lara Rossi interpreta la formidabile Lady Sybil Ramkin, ultima discendente della nobiltà di Ankh-Morpork, che sta cercando di riparare i torti della città con il suo caotico vigilantismo.

Sam Adewunmi è il Carcer Dun ferito e offeso, deciso a dirottare il proprio destino, prendere il controllo della città ed esigere una terribile vendetta su una realtà ingiusta.

“The Watch è stato sorprendentemente reinventato per la televisione dallo scrittore Simon Allen, pur rimanendo fedele all’umorismo, al cuore e all’ingenuità del lavoro incomparabilmente originale di Terry Pratchett”, ha detto in una dichiarazione Sarah Barnett, presidente della BBC America, all’annuncio della serie. “BBC America abbraccia ciò che è fresco ed esilarante in TV; crediamo che The Watch stupirà il pubblico.”

Narrativia, la società fondata da Pratchett, ha recentemente stipulato un nuovo accordo che vedrà ulteriori storie di Discworld adattate ai nuovi media.

“I libri di Discworld sono un’enorme fonte di gioia per milioni di lettori, ed è giusto che sia così; ogni paragrafo, frase e nota a piè di pagina è stata realizzata con con talento, e ci impegniamo a portare il mondo di Terry sullo schermo con il rispetto e la cura che merita”, afferma Rob Wilkins, amministratore delegato di Narrativia. “Con questa partnership, siamo lieti di dire che Discworld ha finalmente trovato la sua casa.”

Qui sotto potete vedere il trailer:

Mi piace: Mi piace Caricamento...