The Whale: ecco il nuovo trailer del film di Darren Aronofsky con Brendan Fraser

Brendan Fraser ha subito una trasformazione fisica radicale per interpretare un professore di 600 libbre in The Whale di Darren Aronofsky, e il nuovo trailer del film anticipa anche un’evoluzione interiore emotiva per l’attore in corsa per l’Oscar.

L’ultima anteprima del film offre uno sguardo più intimo sulla vita di Charlie (Fraser), un educatore gay solitario che trascorre le sue giornate in un piccolo appartamento dell’Idaho, dove le sue uniche interazioni sociali sono con il suo amico e badante di lunga data, Liz (Hong Chau).

La loro relazione subisce un intoppo, tuttavia, quando la salute di Charlie prende una brutta piega, spingendolo a tentare di riconnettersi con la sua estranea e spinosa figlia adolescente, Ellie (la star di Stranger Things Sadie Sink), che non vede da quando l’ha lasciata a sua madre (Samantha Morton) quando aveva otto anni.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer:

