The Wheel of Time: Amazon ha già rinnovato la serie per una stagione 2!

Lo spettacolo The Wheel of Time di Amazon è stato rinnovato per la stagione 2 proprio mentre la stagione 1 ha terminato le riprese.

Scritta da Robert Jordan e Brandon Sanderson, la saga di The Wheel of Time comprende 14 romanzi ed è diventata una delle serie fantasy più vendute dai tempi dopo Il Signore degli Anelli di JRR Tolkien. Acclamata per il suo mondo immaginario molto dettagliato, i personaggi complessi e il sistema magico sviluppato in modo impeccabile, The Wheel of Time è incentrato su Moiraine Damodred, un membro dell’organizzazione tutta al femminile delle Aes Sedai, mentre si imbarca in una pericolosa missione.

Nel 2018, Amazon ha scosso il mondo fantastico quando ha annunciato che avrebbe dato allo spettacolo Wheel of Time un ordine in serie.

Guidato da Rafe Judkins, The Wheel of Time è in produzione dal 2019. Tuttavia, le riprese sono state interrotte lo scorso anno a causa delle preoccupazioni per il coronavirus. Con un cast enorme, tra cui Rosamund Pike nei panni di Moiraine, Daniel Henney nei panni di al’Lan Mandragoran, Josha Stradowski nei panni di Rand al’Thor e Zoë Robins nei panni di Nynaeve al’Meara, la stagione 1 di The Wheel of Time dovrebbe consistere in otto episodi, ma ancora non c’è una data d’uscita ufficiale.

Mentre altri dettagli vitali sull’adattamento di Amazon sono rimasti avvolti nel mistero, The Wheel of Time ha cercato di mantenere gli spettatori aggiornati offrendo poche informazioni sullo spettacolo. Questi includono uno sguardo a Emond’s Field in the Two Rivers:

For @TheWheelOfTime fans who are waiting so patiently (and for future fans as well) – here’s a first look at al’Lan Mandragoran – the uncrowned King of Malkier.

I’ve loved every minute playing him thus far & we’re working tirelessly to bring you a fantastic show – stay tuned! pic.twitter.com/jdo6aYBw5l — Daniel Henney (@danielhenney) April 28, 2021

E il primo sguardo di Pike nei panni di Moiraine:

Moiraine Damodred pic.twitter.com/MwtEEpbrdX — The Wheel Of Time (@TheWheelOfTime) March 17, 2021

Ora, sembra che Amazon abbia intenzione di continuare a girare la ruota per la sua prossima serie fantasy. Potete constatarlo nel tweet qui sotto:

With this many Ta’veren in one place, one season was never going to be enough. #TheWheelOfTime #TwitterOfTime pic.twitter.com/CtuGitxPSn — The Wheel Of Time (@TheWheelOfTime) May 20, 2021

Con il post l’immagine del copione rivela che Amazon ha rinnovato lo spettacolo per la seconda stagione. Intitolato “A Taste of Solitude”, l’episodio 1 della seconda stagione è stato scritto da Amanda Kate Shuman. Il rinnovo della serie fantasy arriva sulla scia della fine della produzione della prima stagione in Repubblica Ceca.

Parlando della conferma della seconda stagione di The Wheel of Time, Judkins ha espresso il suo entusiasmo per avere l’opportunità di espandere quel mondo.

“La convinzione che Amazon Studios e Sony Pictures Television hanno mostrato in The Wheel of Time è stata incredibile da vedere durante l’intero processo di realizzazione di questo spettacolo. Ottenere un ordine per la seconda stagione prima ancora che la prima stagione abbia debuttato è un tale voto di fiducia nel lavoro che stiamo facendo e nella proprietà stessa, e non potremmo essere più felici di poter continuare a vivere e lavorare in questo mondo. Questa proprietà è quella che amo da quando ero adolescente, e vederla prendere vita con le risorse per renderla davvero degna di ciò che c’è sulle pagine è qualcosa che non vedo l’ora che gli altri fan dei libri vedano.”

