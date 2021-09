The Wheel Of Time: ecco il primo teaser trailer della serie Prime Video!

Di recente, grazie ad Amazon Prime Video, vi abbiamo mostrato le primissime immagini di The Wheel Of Time, ed oggi possiamo mostrarvi il primissimo teaser trailer.

Rafe Judkins adatta la popolare serie di romanzi di James O. Rigney Jr per Amazon, come parte dell’offerta creata dal servizio di streaming post-Game of Thrones e pre Signore degli Anelli, dedicata allo spazio high-fantasy.

La serie vede protagonista Rosamund Pike e segue la ricerca per trovare il Drago Rinato, che si dice aiuterà a unire le forze per combattere l’Oscuro (qualunque cosa significhi). Il suo personaggio crede che uno di loro potrebbe essere la reincarnazione di un individuo incredibilmente potente, che secondo le profezie salverà l’umanità o la distruggerà. Prima d’ora non avevamo una data precisa, ma ora sappiamo che uscirà il 19 novembre 2021.

Potete vederlo qui sotto:

E qui sotto anche in italiano:

Scritta da Robert Jordan e Brandon Sanderson, la saga di The Wheel of Time comprende 14 romanzi ed è diventata una delle serie fantasy più vendute dai tempi dopo Il Signore degli Anelli di JRR Tolkien. Acclamata per il suo mondo immaginario molto dettagliato, i personaggi complessi e il sistema magico sviluppato in modo impeccabile, The Wheel of Time è incentrato su Moiraine Damodred, un membro dell’organizzazione tutta al femminile delle Aes Sedai, mentre si imbarca in una pericolosa missione.

Nel 2018, Amazon ha scosso il mondo fantastico quando ha annunciato che avrebbe dato allo spettacolo Wheel of Time un ordine in serie.

Guidato da Rafe Judkins, The Wheel of Time è in produzione dal 2019. Tuttavia, le riprese sono state interrotte lo scorso anno a causa delle preoccupazioni per il coronavirus. Con un cast enorme, tra cui Rosamund Pike nei panni di Moiraine, Daniel Henney nei panni di al’Lan Mandragoran, Josha Stradowski nei panni di Rand al’Thor e Zoë Robins nei panni di Nynaeve al’Meara, la stagione 1 di The Wheel of Time dovrebbe consistere in otto episodi.

