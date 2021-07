The Wheel of Time: un teaser poster rivela ufficialmente la data d’uscita della serie Amazon

Dal panel del Comic-Con At Home dello show lo scorso pomeriggio, Amazon Prime Video ha confermato quando il loro adattamento televisivo di The Wheel of Time sarà presentato in anteprima con il primo teaser poster della serie.

Sebbene non sia stata annunciata una data specifica, è stata confermata una premiere di novembre 2021. La produzione dello show è stata un caos a causa delle interruzioni dovute alla pandemia di COVID-19, con le camere in funzione per la prima volta nel settembre del 2019 e costrette a chiudere nel marzo dello scorso anno.

Le riprese si sono finalmente concluse quest’anno, ma c’è stato poco tempo libero poiché la produzione della seconda stagione è già iniziata. Con questo teaser poter la produzione ha annunciato comunque l’arrivo della prima stagione nel novembre di quest’anno.

Potete vederlo qui sotto:

Scritta da Robert Jordan e Brandon Sanderson, la saga di The Wheel of Time comprende 14 romanzi ed è diventata una delle serie fantasy più vendute dai tempi dopo Il Signore degli Anelli di JRR Tolkien. Acclamata per il suo mondo immaginario molto dettagliato, i personaggi complessi e il sistema magico sviluppato in modo impeccabile, The Wheel of Time è incentrato su Moiraine Damodred, un membro dell’organizzazione tutta al femminile delle Aes Sedai, mentre si imbarca in una pericolosa missione.

Nel 2018, Amazon ha scosso il mondo fantastico quando ha annunciato che avrebbe dato allo spettacolo Wheel of Time un ordine in serie.

Guidato da Rafe Judkins, The Wheel of Time è in produzione dal 2019. Tuttavia, le riprese sono state interrotte lo scorso anno a causa delle preoccupazioni per il coronavirus. Con un cast enorme, tra cui Rosamund Pike nei panni di Moiraine, Daniel Henney nei panni di al’Lan Mandragoran, Josha Stradowski nei panni di Rand al’Thor e Zoë Robins nei panni di Nynaeve al’Meara, la stagione 1 di The Wheel of Time dovrebbe consistere in otto episodi.

