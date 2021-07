The Wheel of Time: Zack Stentz lavorerà all’adattamento cinematografico collegato alla serie Amazon

Iwot Productions e Radar Pictures hanno incaricato lo sceneggiatore Zack Stentz (Thor, X-Men: First Class) di scrivere la sceneggiatura del primo dei tre film in programma basati sulla serie di libri bestseller di Robert Jordan, The Wheel of Time.

“Sono stato un fan del lavoro di Robert Jordan per molti anni, e sono soprattutto le sue allusioni alle origini e al retroscena di The Wheel of Time che ho sempre trovato più intriganti. Sono entusiasta di dare vita alla storia concettualizzata da Robert Jordan”, ha detto Stentz, “Una fusione dei generi fantasy e fantascienza, Age of Legends è la storia di un paradiso perduto, mentre un futuristico Giardino dell’Eden si trasforma in un mondo pericoloso ed a pezzi.”

Rick Selvage, presidente di iwot Productions, ha dichiarato: “Siamo fortunati ad avere un narratore esperto come Zack Stentz“, elogiando “la sua capacità di ritrarre personaggi indimenticabili che detengono grandi poteri pur essendo inclini alle imperfezioni umane di tutti i giorni, lo rendono lo scrittore ideale per portare questa monumentale storia a un pubblico internazionale“.

Il primo film sarà ambientato diversi millenni prima dell’epoca dei libri, in un periodo noto come “Age of Legends”, un’utopia futuristica alimentata da una forza magica condivisa da uomini e donne conosciuti come “One Power”. Quando un male indicibile viene scatenato sul mondo, la civiltà precipita nel caos e la guerra ricopre il globo. Quando gli uomini che usano l’Unico Potere diventano pazzi e distruggono gran parte del pianeta, un piccolo gruppo di donne si unisce sotto la Torre Bianca, e diventano l’ultima speranza di sopravvivenza dell’umanità.

Il film di Age of Legends completerà le trame che presto saranno presenti nelle serie TV di Sony Pictures Television e Amazon Studios. Nessun partner in studio o distributore per il film di Age of Legends è stato nominato in questo momento.

Le riprese saranno prodotte da Selvage e Larry Mondragon di iwot Productions, e Ted Field e Justin Smith di Radar Pictures. Separatamente, Selvage, Mondragon e Field sono EP del prossimo adattamento televisivo, programmato per essere rilasciato entro la fine dell’anno su Prime in più di 200 paesi. Eva Longoria, James Leon e Mike McGuiness sono EP del film.

