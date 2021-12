The Witcher 2: alcune informazioni rivelerebbero dettagli circa la soundtrack e nuove canzoni originali

A meno di due settimane dalla seconda stagione di The Witcher, grazie a Redanian Intelligence abbiamo ricevuto una serie di informazioni circa l’uscita dei suoi materiali di supporto.

Il più grande e atteso di questi è la colonna sonora originale composta da Joseph Trapanese, da cui ovviamente ci si aspetta un successo che regga il confronto con quella della prima stagione. Il compositore ha già lavorato con Netflix alla colonna sonora della serie Shadow & Bone, quindi gioca in casa.

Secondo Film Music Site, l’album della colonna sonora uscirà lo stesso giorno della seconda stagione, il 17 dicembre 2021. Inoltre, viene mezionato il fatto che Joey Batey ha fornito la voce per tre tracce, il che significa che ci saranno tre nuove canzoni di Ranuncolo nella seconda stagione di The Witcher.

L’album conterrà un totale di 32 tracce per 1 ora e 42 minuti di durata totale.

The official soundtrack album for Season 2 of #TheWitcher by Joseph Trapanese will feature 32 tracks

Sadly, the track titles aren't available yet pic.twitter.com/G7uerayRdz

— Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) December 3, 2021