The Witcher 2: Anya Chalotra ha anticipato alcuni momenti importanti per il personaggio

Durante un recente panel per The Witcher 2, Anya Chalotra, la scoperta attoriale della serie Netflix dietro Yennefer, ha anticipato alcuni momenti importanti per il personaggio durante la seconda stagione dello show.

A tal fine, Chalotra conferma che Yennefer incontrerà Ciri, cosa che già sapevamo a causa dei leak di informazioni. Nel frattempo, la maga tornerà anche ad Aretuza e gli spettatori andranno “più a fondo” nella sua mente, suggerendo un aumento del tempo sullo schermo del personaggio.

“Le scelte che fa nella stagione 2 risuoneranno maggiormente con le persone e, si spera, saranno in grado di entrare in empatia con lei”, ha detto Chalotra durante il panel.

Sfortunatamente, Chalotra non ha caratterizzato questa descrizione con ulteriori dettagli, ma ha anticipato che Yennefer farà alcune “improbabili alleanze” durante la seconda stagione che “la cambieranno davvero“. A tal fine, Meghan O’Keefe sottolinea che l’attrice era “letteralmente addolorata per non poter dire di più per paura di rovinare tutto“.

Con chi potrebbero essere queste improbabili alleanze, è la migliore domanda di tutte, e probabilmente facile da risolvere, ma dati quanti rischi creativi la showrunner Lauren Hissrich e il suo team hanno preso con la prima stagione, non saremmo sorpresi se queste alleanze cogliessero i fan di sorpresa.

