The Witcher 2: cast, troupe e attori parlano della seconda stagione al panel dedicato del Lucca Comics & Games

Venerdì 29 ottobre, all’annuale di Lucca Comics & Games, ti è tenuta la convetion a tema The Witcher, dove è stato presentato il trailer della seconda stagione ed a un panel alcuni membri del cast e della troupe hanno parlato di ciò che ci aspetta.

Grazie al canale Twitch e a Redanian Intelligence, è stato messo insieme un recap della prima metà dell’evento con la showrunner Lauren Hissrich, la costumista Lucinda Wright e lo scenografo Andrew Laws, e della seconda metà con gli attori Kim Bodnia e Joey Batey.

Lauren Hissrich ha esordito dicendo: “Lo dobbiamo ai fan l’arrivare a fare una stagione 2, 3 e, si spera, 4 e 5”. La showrunner ha aperto il panel dicendo che la più grande differenza tra la prima e la seconda stagione è stata ovviamente la pandemia: “Il Covid ha afflitto la produzione per tre settimane, e abbiamo chiuso per circa cinque mesi e mezzo, questo ci ha dato la possibilità di guardare al nostro lavoro creativo e assicurarci di raccontare le storie di Geralt, Ciri e Yennefer per bene“.

Quando finalmente alla produzione è stato dato il via libera per ricominciare tutto era diverso da prima e la sfida era quella di realizzare uno show televisivo di fascia alta in queste condizioni: “Come potremmo arricchire il mondo? Come potremmo renderlo ancora più grande? E come potremmo renderlo più grande in un momento in cui tutto doveva essere un po’ più piccolo e più sicuro?“.

“Parte del dedicare la tua vita a qualcosa del genere, è assicurarti di amare le persone con cui lavori, devi essere felice di fare quello che stai facendo, quindi girare durante il Covid è stato difficile per molti di noi, perché non ci permetteva di avere lo stesso senso di famiglia.”

La terza stagione seguirà molto da vicino un libro in particolare, e presenterà molta azione, un po’ di profondità, un po’ di morte… e mostri. Alla fine, qualcosa che aveva costantemente in mente era migliorare la prima stagione e assicurarsi che la serie avesse la possibilità di continuare:

“Non sapevamo se qualcuno l’avrebbe guardata e si è scoperto che alcune persone lo hanno fatto, quindi abbiamo capito che dovevamo ai fan una stagione 2, ma anche una stagione 3 e, si spera, una stagione 4 e 5!”

A questo punto, lo scenografo Andrew Laws è intervenuto dicendo: “Lauren ha dimenticato di menzionare la stagione 6, la stagione 7, la stagione 8 e la stagione 9“.

Quando le è stato chiesto della terza stagione che è stata recentemente annunciata da Netflix, Lauren ha detto: “Continuiamo a usare la parola ‘più grande’ anche se sono un po’ spaventata a questo punto. La terza stagione segue molto da vicino un libro particolare, ha molta azione, un po’ di profondità, un po’ di morte… e mostri“. Guardando ancora più lontano nel futuro, Lauren ha una posizione ferma quando si tratta di ciò che vuole adattare e cosa no: “Adoro scrivere ciò che le persone guardano. Detto questo, non ho intenzione di andare oltre i libri perché Sapkowski sapeva dove voleva che le storie finissero. Come scrittrice provo rispetto per lui”.

Mentre questo praticamente esclude un adattamento dei videogiochi, gli scrittori stanno cercando di trovare lacune nella mitologia ideata da Sapkowski, così da esplorare il mondo di The WItcher ancora di più. Blood Origin copre proprio la parte di storia inerente alla Congiunzione delle Sfere, ad esempio.

Durante l’intervista, Lauren ha ricordato ciò che una volta le era stato detto su Sapkowski: “Qualcosa che ho imparato da Tomek Baginski (produttore esecutivo), è che il più grande complimento che può fare è ‘tu non sei il peggiore’.”. Per lei, questo umorismo che è presente in tutti i libri è stato l’elemento più importante da mantenere, poiché crede che sia ciò che separa davvero The Witcher degli altri fantasy: “Anche se il mondo è in fiamme, devi trovare qualcosa per cui essere grato, e questa è fondamentalmente la storia di Sapkowski e la storia della Polonia”.

La costumista Lucinda Wright è stata introdotta nella seconda stagione in sostituzione di Tim Aslan. Al panel, ha detto: “Ovviamente ho guardato la stagione 1 e come designer volevo prendere le parti buone e andare oltre con i personaggi“. Ovviamente, gran parte del suio lavoro ha riguardato la nuova armatura di Geralt, ora con alcuni importanti aggiornamenti. Wright ha sviluppato il nuovo design in stretta collaborazione con Henry Cavill.

A proposito della controversa armatura nilfgaardiana che è stata totalmente rimodellata per la stagione 2, Wright ha dichiarato: “Mi è piaciuto reinventare la Nilfgaard. Pile di armature nilfgaardiane, bruciatele al suolo!”.

La showrunner Lauren Hissrich ha aggiunto che questa è stata in realtà la prima conversazione che hanno avuto sul set: “Lucinda è salita a bordo e nella nostra prima conversazione, ci siamo seduti e abbiamo parlato di cosa ha funzionato e cosa no“. A quel tempo, lo scrittore Declan de Barra aveva già scritto il primo episodio della nuova stagione e a pagina tre si legge: “Pile di armature nilfgaardiane bruciano al suolo!”.

Sia Hissrich che Wright hanno condiviso una risata ricordando quanto fosse importante quella linea di dialogo, specialmente in termini di ciò che avrebbero dovuto cambiare. In definitiva, Wright è molto affezionata al lavoro che ha fatto in The Witcher: “È stata una sfida fantastica, è stata dura ma l’ho adorata! Ho sentito un’enorme responsabilità nei confronti della seconda stagione. Non volevo deludere i fan perché sapevo che la prima stagione avrebbe avuto molto successo“.

Il capo scenografo Andrew Laws ci ha dato un’idea di cosa aspettarci il 17 dicembre: “C’è un’incredibile complessità in questa stagione. Siamo stati in grado di aggiungere livelli incredibili al mondo, ci sono così tanti dettagli e così tanta estensione sia verso l’interno che verso l’esterno, è davvero un’evoluzione questa stagione”.

Per quanto riguarda il design e l’aspetto generale della produzione, c’era già molto su cui costruire, con la Stagione 1 che ha gettato le basi: “Immaginare questo mondo è stato fatto sulle spalle della Stagione 1 e ci ha messo in una posizione fantastica per crescere e costruire il mondo, per espanderlo e dargli profondità. Abbiamo lavorato a stretto contatto con la sala sceneggiatori per capire quali sarebbero stati i semi della storia, come crescerà e come cambierà con i nostri attori“.

Ma non dimentichiamo i mostri! La stagione 2 è in gran parte basata su Blood of Elves, un romanzo ricco di complessità politiche ma piuttosto a corto di mostri. Dal momento che sono una parte così integrante dello spettacolo, gli scrittori hanno comprensibilmente sentito che aggiungerne un paio in più avrebbe guastato. Laws ha persino promesso una stagione che è un evoluzione per i mostri:

“Gli scrittori ci hanno fatto un regalo incredibile in termini di ciò che sta accadendo con i mostri, dando via libera ad una serie di possibilità per quello che avremmo potuto fare, e penso che i fan in generale saranno molto soddisfatti. Questa volta sono più grandi, più veloci, più forti, più arrabbiati, più pericolosi, più brutti. Molto più brutti!”

Per Laws sembra che la seconda stagione sia sembrata molto più una sfida che una responsabilità, poiché la reazione dei fan ha aumentato le sue possibilità di creare qualcosa di speciale: “Penso che questa volta la nostra responsabilità nei confronti dei fan fosse quella di dare loro delle cose da esaminare, guardare di nuovo e vedere le puntate su più livelli, avere quel tipo di densità nella storia”. Laws ha promesso che tutto ciò può essere sperimentato “nella scrittura, nella recitazione, nelle performance, ma anche nell’aspetto, nell’atmosfera e nelle trame”, è stato fatto.

Leggi anche: un rapporto lascia intendere sia stata introdotta una scena controversa fra Geralt e Triss

L’attore veterano danese Kim Bodnia interpreta uno dei personaggi più attesi nella seconda stagione di The Witcher, Vesemir, la figura paterna di Geralt. Bodnia ha spiegato che originariamente si era fatto strada nel franchise attraverso i videogiochi: “Quando è uscito il primo gioco, mio ​​figlio lo voleva, ed era speciale, molto ben fatto! Quindi, quando Lauren mi ha chiamato e ho detto alla mia famiglia che dovevo essere Vesemir, le loro facce erano tipo: ‘che cosa?!’.”.

Oltre alle lezioni di scherma, la sua preparazione includeva il ritorno ai giochi per studiare le abilità e il background di Vesemir. Ancora più importante, lui e Henry Cavill hanno avuto alcuni incontri approfonditi per discutere dei loro personaggi e del legame speciale che condividono:

“Quindi ho trascorso molto tempo a lavorare con Henry parlando di sentimenti ed emozioni. Ho scoperto che Vesemir è una specie di padre per lui perché ha ‘creato’ Geralt, e ovviamente non voglio deludervi ragazzi, come non voglio deludere ‘mio figlio’!”

Tematicamente, molti dei loro discorsi si sono concentrati sul tentativo di esplorare i sentimenti di Geralt: “A volte è stato così difficile, perché volevamo essere forti tutto il tempo, volevamo combattere e credere di essere dei tosti”. Ha aggiunto scherzosamente: “Quindi a volte ho dovuto piangere un giorno intero davanti a lui, solo per fargli scendere una lacrima“. Per quanto riguarda Vesemir, Bodnia ha condiviso che era particolarmente interessato circa l’esplorare cosa c’è dentro il vecchio Witcher: “Questo è un momento buio, dobbiamo trovare le luci, la speranza, qualcosa per cui possiamo sopravvivere in questi tempi“.

L’attore è immensamente grato alla famiglia allargata di The Witcher e al pubblico che “ha creato forti sentimenti familiari” durante il lockdown: “Sembra che io sia stato invitato in una grande famiglia sparsa per tutto il mondo. Non sono mai stato lontano da mia moglie e dai miei quattro figli per più di quattro mesi, quindi è stato molto importante per me e mi sento fortunato ad avere questa nuova famiglia”.

Bodniasi è rivelato pieno di elogi non solo per Henry Cavill ma anche per l’interprete di Ciri, Freya Allan, con cui ha condiviso molto screentime.

“Posso dirti che è così adorabile e divertente! Vederla sviluppare il suo personaggio dalla prima stagione come questa bambina che cresce e diventa questa nuova persona, con tutto ciò che sta scoprendo dentro di sé… è stato, wow! Sarà davvero divertente.”

Abbiamo anche ricevuto alcune risposte molto perspicaci dall’amato dai fan, Joey Batey, che interpreta il migliore amico di Geralt, il bardo Ranuncolo. In un certo senso, Jaskier è sempre stato un’eccezione alla regola e Batey lo ha capito molto bene quando gli è stato chiesto del suo personaggio: “Penso che Ranuncolo sia uno dei pochi personaggi che non è definito dal destino. Tutti gli altri vengono gettati nella mischia da forze al di là della loro comprensione. Ranuncolo è una delle poche persone che ha la libertà, che ha il suo piano da elaborare“. Nella seconda stagione vedremo Ranuncolo che finalmente cercherà di venire a patti col proprio sentiero. Come ha detto Batey: “A volte hai bisogno che i figli siano prodighi per tornare. Quindi è nel suo anno sabbatico, credo, e sta sperimentando la sua moralità, cercando di capire se è una brava persona”.

I fan possono aspettarsi molti nuovi momenti quando si tratta delle esibizioni di Ranuncolo:

“È stato davvero interessante cercare di trovare momenti di tristezza e complessità. Dopotutto è un poeta e volevamo ricordarcelo. Il suo superpotere è l’empatia e a volte può essere difficile per chiunque abbia quel superpotere non sentire il dolore di qualcun altro. Penso che Jaskier sia evoluto, è un po’ più rock ‘n’ roll. Il nuovo design dei costumi gli ha dato una libertà. Si sente un po’ più a suo agio nella sua pelle ed è sulla strada per scoprire chi è.”

Batey ha aggiunto che lo vedremo riflesso anche nella musica. Quando gli è stato chiesto se la seconda stagione avrà qualcosa di altrettanto allettante come “Toss a Coin to your Witcher”, ha detto di non averne idea, ma che potevamo presumere che avrebbe continuato a cantare quella canzone. Come gli altri, anche Batey ha sottolineato quanto fosse grato e fortunato di poter continuare a lavorare durante il Covid:

“Mi sento incredibilmente fortunato ad aver potuto non solo continuare a lavorare, ma a lavorare su questo spettacolo e con queste persone, quando il mondo si stata distruggendo. Penso che siamo stati l’unico programma televisivo girato nel Regno Unito per un po’ di tempo, ma non l’abbiamo presa alla leggera.”

Lui e Bodnia hanno avuto stanze l’una accanto all’altra per gran parte delle riprese e i due sono diventati piuttosto amici: “Siamo diventati come una vecchia coppia sposata, Kim è un pazzo e quindi si dedica alla sua arte ma non appena la telecamera si ferma diventa la prima persona a scherzare e ridere, lo si può sentire ridere a migliaia di chilometri di distanza“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...