The Witcher 2: ecco il teaser trailer della seconda stagione!

Netflix ha presentato alcuni teaser trailer nel tempo per la seconda stagione di The Witcher che hanno offerto ai fan alcuni primi closer-look molto rapidi, ma durante il WitcherCon sono stati rivelati diversi dettagli inediti.

Prima gli interpreti Paul Bullion e Joey Batey hanno mostrato alcuni closer-look dei loro personaggi nella seconda stagione di The Witcher, rispettivamente Lambert e Ranuncolo. Successivamente con un’immagine condivisa dalla bella e talentuosa Anya Chalotra, è stata rivelata la data d’uscita della seconda stagione. Infine, a seguito sono stati rivelati i titoli delle varie puntate.

Infine, è stato rilasciato il teaser trailer, che vi lasciamo qui sotto per la visione:

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

La nuova stagione arriverà il 17 dicembre 2021.

