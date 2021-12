The Witcher 2: ecco la colonna sonora e tre canzoni cantate dall’interprete di Ranuncolo

Netflix e Milan Records hanno pubblicato la colonna sonora ufficiale della seconda stagione di The Witcher su tutte le piattaforme di streaming, tra cui Spotify, Apple Music e Deezer.

E mentre la colonna sonora è ora disponibile in digitale, la società ha anche un programma di rilascio fisico per il prossimo anno, sia in CD che in vinile.

Il nuovo album è composto da Joseph Trapanese, meglio conosciuto per il suo lavoro per film di successo come Tron: Legacy, Straight Outta Compton e The Greatest Showman. The Witcher: Stagione 2 (colonna sonora della serie originale Netflix) include anche tre tracce con il talento vocale di Joey Batey, che interpreta Ranuncolo nella serie ed è la voce dietro la canzone “Toss A Coin To Your Witcher”.

“È stato particolarmente gratificante lavorare con Joey Batey, la cui rappresentazione e comprensione di Ranuncolo è diventata una parte fondamentale del processo di scrittura delle canzoni, con Joey stesso che ha co-scritto due delle canzoni insieme a me e agli sceneggiatori. Non potrei essere più entusiasta o orgoglioso di condividere questa musica con voi e sono grato all’intero team di The Witcher e a Netflix per aver supportato il nostro lavoro attraverso tutte le sfide degli ultimi due anni”.

Qui sotto potete ascoltare tre delle canzoni cantate da Joey Batey:

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”. Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

