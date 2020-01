The Witcher 2: Edward Bazalgette e Sarah O’Gorman fra i registi della seconda stagione?

Secondo un nuovo rapporto, The Witcher di Netflix sta assumendo due nuovi registi per la seconda stagione che supervisioneranno un numero non specificato di episodi.

Il rapporto arriva dagli esperti di The Witcher di Redanian Intelligence, che in passato si sono dimostrati molto affidabili. Secondo la fonte, sia Edward Bazalgette che Sarah O’Gorman faranno parte dei registi della seconda stagione. Come forse saprete, nessuno dei due è apparso nella lista dei direttore della prima stagione e presumibilmente ciò conferma che due registi di questa non torneranno per fare spazio a loro.

Per coloro che non lo sanno, Edward Bazalgette è un regista nominato ai BAFTA che ha messo le mani in molte serie televisive dai primi anni 2000. Le sue opere più importanti includono Doctor Who (2015-2016), Poldark e The Last Kingdom. Nel frattempo, Sarah O’Gorman è nota per Cursed, Jamestown e No Offense.

I fan si chiedono da tempo se lo show cambierà completamente il suo team di registi o se alcuni della vecchia guardia rimarranno per guidare uno o due episodi della seconda stagione di The Witcher. Con Surjik, Bazalgette e O’Gorman a bordo, la prima opzione è probabilmente diventata più probabile, anche se potrebbe esserci ancora una possibilità per Alex Garcia Lopez o Charlotte Brändström, a condizione che ci sia una divisione equa di due episodi per regista.

È improbabile che Alik Sakharov ritorni, poiché si dice che si siano divisi “amichevolmente su alcune divergenze creative”. Marc Jobst, responsabile delle riprese della prima stagione e dell’episodio finale, ha dichiarato via reddit che avrebbe lasciato perdere la possibilità di lavorare nella seconda stagione, visto che le date attuali non combaciano con la sua agenda.

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

