The Witcher 2: foto dal set mostrano Fringilla Vigo e la nuova armatura nilfgaardiana

Uno degli elementi più criticati nella prima stagione di The Witcher di Netflix è stata l’armatura nilfgaardiana, che è stata criticata per essere un po ‘troppo vicina alle armature fantasy.

Aveva proprio lo scopo di riflettere Nilfgaard all’inizio della loro furia in contrasto con la forza impressionante che diventano nei libri, e grazie alle nuove foto del set (tramite Redanian Intelligence) i fan dovrebbero essere contenti che l’armatura abbia ricevuto un grande aggiornamento , vieni a vedere nella foto di Eamon Farren (Cahir) qui sotto.

La nuova armatura si sbarazza della combinazione della colorazione completamente nera della stagione 1 e presenta un mix di oro e nero, e anche l’armatura stessa è stata aggiornata, con una placcatura significativa invece di apparire più come un panno pesante o di gomma.

La scena mostra anche il nuovo costume di Fringilla Vigo (Mimi Ndiweni), che è di nuovo più regale ed è uno dei tanti nuovi look che i fan vedranno per i loro personaggi preferiti nella stagione 2.

Potete vedere le foto qui sotto:

EXCLUSIVE: New Nilfgaardian armour in #TheWitcher Season 2 finally revealed!https://t.co/WHEpTK5Gv4 — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) October 28, 2020

EXCLUSIVE: First look at Francesca Findabair reveals a surprising change in #TheWitcher Season 2https://t.co/NlY0q0Sm5M — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) October 28, 2020

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, la prima stagione di The Witcher ha seguito l’assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich è anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno ”:

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

