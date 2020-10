The Witcher 2: foto dal set mostrano un primo sguardo al nuovo costume di Ciri

La stagione 2 di The Witcher è ben avviata e ora abbiamo un nuovo sguardo alla tanto attesa nuova stagione.

Le più recenti rivelazioni dal set sono per gentile concessione di Redanian Intelligence. Il sito ha ottenuto in esclusiva le immagini delle riprese della seconda stagione di The Witcher avvenute il 1° ottobre 2020, non troppo lontano dalla sede della serie presso gli Arborfield Studios. Il credito fotografico va a Burst Photos.

Queste foto hanno rivelato l’attrice di Ciri, Freya Allan e, eventualmente, la sua controfigura, in un nuovo costume di scena. Dall’aspetto del luogo e dai suoi nuovi vestiti, sembrerebbe che questo sia l’aspetto che adotta dopo aver iniziato il suo addestramento da Witcher a Kaer Morhen, un luogo che sappiamo giocherà un fattore preponderante nella stagione 2.

Freya Allan è Ciri nella seconda stagione di The Witcher. O è la sua controfigura? Freya può essere vista più chiaramente in un’altra foto, ma solo il suo viso. Accanto a Ciri vediamo altre due donne: una alta e biondo cenere, molto probabilmente un elfo famoso, e l’altra rossa. Non abbiamo identificato con certezza chi siano le donne, ma alcune fonti hanno detto che la leggendaria maga elfica e antenata di Ciri, Lara Dorren, sarebbero apparsa nella seconda stagione, quindi c’è una forte possibilità che la donna alta e bionda sia effettivamente lei ma non in una sequenza flashback / visione. In un’altra immagine la donna che potrebbe essere Lara Dorren può essere vista indossare le orecchie da elfo.

La rossa potrebbe essere la regina Cerro? Per quanto riguarda l’identità della seconda donna, non possiamo davvero dirlo. La nostra ipotesi migliore sarebbe Cerro, la regina redaniana che ha adottato la figlia di Lara Dorren, Riannon. Ma questa è solo una supposizione.

Un’altra cosa notevole nelle immagini è l’albero. È stato bruciato e diviso in due, o forse colpito da un fulmine. Ciò potrebbe essere stato causato dai poteri di Ciri.

Leggi anche: Anya Chalotra ha subito lesioni alla schiena durante alcune riprese

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

Mi piace: Mi piace Caricamento...