The Witcher 2: Freya Allan parla delle differenze con il suo ruolo fra la prima e la seconda stagione

La star di The Witcher, Freya Allan, ha condiviso che Ciri avrà un ruolo più significativo e più fisico nella prossima stagione dello show.

L’epopea fantasy è una delle serie di maggior successo di Netflix di sempre e la stagione 2 è molto attesa. The Witcher vede nel cast Henry Cavill nei panni dell’eroe titolare, noto come Geralt di Rivia, al fianco di Allan nei panni della giovane principessa Ciri, e Anya Chalotra nei panni della maga Yennefer di Vengerberg.

The Witcher è basato sulla serie di romanzi dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. La prima stagione ha seguito una storia non lineare incentrata su Geralt e Ciri e le loro avventure mentre si ritrovano destinati a riunirsi, con Geralt che prende la principessa sotto la sua ala protettrice nella conclusione. Ora che i personaggi si sono uniti, la stagione 2 di The Witcher sarà apparentemente più tradizionale, abbandonando la meccanica del salto temporale a favore di una trama lineare che si avvicina maggiormente ai libri.

Lo stesso Cavill ha scherzato sul fatto che la seconda stagione di The Witcher presenterà un Geralt più accurato.

Ora, in un’intervista con HeyUGuys, Freya Allan ha fatto luce sul ruolo di Ciri nella seconda stagione di The Witcher. Allan ha riflettuto sulla rappresentazione del suo personaggio nella prima stagione, scherzando sul fatto che stava per lo più “scappando nei boschi”.

L’attrice suggerisce anche che Ciri vedrà più azione nella stagione 2, dicendo che il suo ruolo le richiedeva di fare allenamento fisico.

“[Nella] stagione 1, [Ciri] stava scappando nei boschi per tutto il tempo! E poi in questa stagione, mi sono state date molte più scene – dialoghi – con cui giocare, e non solo. Scene con molto da processare, che sono state molto divertenti. Poi anche l’elemento fisico dell’allenamento e tutto il resto. Ho aspettato questo momento per un’intera stagione, quindi è stato fantastico.”

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”. Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni. La nuova stagione arriverà il 17 dicembre 2021.

