The Witcher 2: Geralt e Ciri in una nuova immagine dalla seconda stagione

Henry Cavill è famoso per aver messo piede per la prima volta sul continente giocando ai giochi di The Witcher, e leggendo i libri.

Interpretare Geralt nella serie Netflix di The Witcher non fa guadagnare all’attore molto tempo libero per giocare, ma durante il lockdown, Cavill ha finalmente avuto il tempo di rigiocare la saga videoludica.

“Ho deciso di metterlo alla massima difficoltà possibile per giocare, cosa che ho fatto prima ed è stato davvero piuttosto stressante! Avevo dimenticato quanto fosse stressante”, dice a Total Film. “In questi giorni non ho molto tempo e quindi purtroppo non ho avuto molte possibilità di provare di nuovo con i giochi.”

Sempre in isolamento, la produzione della stagione 2 di The Witcher è ripresa con tutti i nuovi protocolli di sicurezza in vigore. La serie ha concluso le riprese qualche mese fa e dovrebbe raggiungere Netflix a dicembre. Aspettatevi che Geralt, il “pupazzo di neve scontroso”, come viene soprannominato nella prima stagione, sia leggermente più loquace con l’inizio della seconda stagione.

“In questa stagione, volevo davvero assicurarmi che rappresentassimo il Geralt del libro in modo più accurato e che lo vedessimo parlare di più”, afferma Cavill. “Ho spinto davvero, davvero forte per questo. Questo significa che è allegro? Non direi, è ancora Geralt di Rivia, ma sicuramente si presenta come più intellettuale. È una vita dura, la caccia ai mostri… non la consiglierei.”

Nuova immagine di Henry Cavill come Geralt e Freya Allan come Ciri nella stagione 2 di #TheWitcher pic.twitter.com/xl6b8bHaoa — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) November 10, 2021

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”. Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni. La nuova stagione arriverà il 17 dicembre 2021.

