The Witcher 2: Henry Cavill, Anna Shaffer e Freya Allan fanno sapere che le riprese sono terminate

Da qualche tempo la stagione 2 di The Witcher ha iniziato a lasciar intendere qualcosa, con la produzione che ha continuato imperterrita ad andare avanti nonostante i problemi affrontati (un infortunio sul set e alcuni casi di Covid), e durante tutto il processo abbiamo potuto dare un’occhiata ad alcuni suggerimenti su cosa potrebbe esserci in serbo.

Abbiamo saputo di diverse aggiunte nel cast, fra cui figurano Adjoa Andoh come Nenneke, Cassie Chiara come Phillippa Eilhart, Liz Carr come Fenn, Graham McTavish come Dijkstra, Kevin Doyle come Ba’lian, Simon Callow come Codringher, e Chris Fulton come Rience, ma una delle rivelazioni più interessanti sono sicuramente quelle inerenti alla Caccia Selvaggia.

Ad ogni modo, qualsiasi cosa la seconda stagione di The Witcher deciderà di mostrarci, sappiamo che non vedremo più foto dal set visto che le riprese sono terminate, come comunicato da alcuni membri del cast stesso.

Qui sotto potete vedere i post di Henry Cavill, Anna Shaffer e Freya Allan che fanno capire le riprese siano terminate:

That's a wrap on Season 2! The White Wolf awaits you back on The Continent. pic.twitter.com/SqrAbeelob — The Witcher (@witchernetflix) April 2, 2021

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

