The Witcher 2: il primo episodio sarà basato sul racconto intitolato “Un Briciolo di Verità”

La seconda stagione di The Witcher arriverà quest’inverno, quindi c’è da aspettare ancora, ma per il momento possiamo dare un’occhiata a cosa accadrà nella nuova stagione.

Secondo lo showrunner Lauren Schmidt Hissrich, la stagione è incentrata sulla famiglia, poiché Geralt e Ciri formano una relazione padre-figlia.

Apprendiamo anche che l’apertura della stagione, a quanto pare proprio il primo episodio, sarà basato sul racconto: “Un Briciolo di Verità”, la terza storia de L’ultimo desiderio. Il racconto è ispirato a La Bella e La Bestia. Nella storia Geralt incontra un uomo di nome Nivellen durante i suoi viaggi, che è stato maledetto ad indossare la faccia di un mostro. La storia è davvero molto particolare, e rappresenta uno dei diversi momenti in cui Andrzej Sapkowski si fa beffe, o parodizza, alcune fiabe molto famose.

La cosa è stata detta dalla showrunner in un video condiviso con un breve video su Twitter:

THE WITCHER Season 2 premiere episode is adapting the Andrzej Sapkowski short story A Grain of Truth. Here’s what you need to know about how @LHissrich is bringing the beloved Witcher tale to life with Geralt and Ciri. pic.twitter.com/Y0J11I3UMx — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 5, 2021

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno”.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

La nuova stagione arriverà il 17 dicembre 2021.

