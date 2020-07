The Witcher 2: la seconda stagione devierà dai libri in una caratteristica

The Witcher di Netflix riprenderà ufficialmente la produzione ad agosto dopo essere stato interrotto all’inizio di quest’anno a causa della pandemia di COVID-19 in corso, e mentre non sappiamo esattamente cosa includerà la nuova stagione, la showrunner Lauren S. Hissrich ha confermato alcuni dettagli.

In una recente intervista ha fatto sapere che presenterà una sostanziale deviazione da come i libri hanno gestito l’incontro tra Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill) e Ciri (interpretata da Freya Allan).

A quanto pare, più specificamente, invece di saltare quei primi giorni, lo spettacolo li esplorerà invece.

“Bene, la cosa divertente della seconda stagione è che nei libri, [dopo] che Geralt e Ciri si incontrano in quel momento a Sodden… quando torniamo nel libro successivo in realtà è passato un sacco di tempo”, ha recentemente Hissrich alla domanda su come cambierà la prospettiva di Geralt dopo la fine della prima stagione. “Bene, abbiamo scoperto nello scrivere lo show che in realtà non volevamo saltare quei primi mesi in cui si sono conosciuti. Fa parte del divertimento, prendere questi personaggi che capiscono che sono l’uno il destino dell’altro, senza abbracciare la cosa per davvero, ma accettando che questo è ciò che devono fare per continuare a vivere nel Continente. E poi vedere cosa succederebbe davvero. Come sarebbe per due sconosciuti incontrarsi finalmente dopo una stagione intera passata a seguire il sentiero del destino? Finalmente si sono riuniti e poi hanno reagito: ‘Oh, non ti conosco affatto. Sei uno sconosciuto per me’. E sapete, Geralt, ovviamente, non ha esperienza come genitore. È una specie di vagabondo. È un viaggiatore. Non ha intenzionalmente stabilito relazioni lunghe e ora ne ha una che sarà con lui per molto tempo.”

Purtroppo non vediamo molto Ciri nei libri prima del suo allenamento con Geralt. Nella stagione 2, quanto vedremo della progressione da principessa protetta a potente figura? Con quale velocità la showrunner sta pianificando di modificare quella narrazione? O c’è il desiderio di assaporare quella crescita precoce?

“Stiamo davvero cercando di assaporarlo. Penso che una delle cose che accadono ovviamente quando si adatta il materiale è che hai questi otto episodi, sono lunghi un’ora ciascuno [e] abbiamo avuto molte parti della storia di Ciri nella stagione 1 che abbiamo dovuto tagliare. Ed è una delle cose che quando guardo la stagione, vedo che non è così presente, Ciri non è così presente come mi sarebbe piaciuto che fosse. Quindi nella stagione 2, stiamo davvero scavando a fondo con il suo personaggio e la capiremo molto di più. E sì, quella crescita che stai descrivendo, dove inizia l’addestramento, dove in realtà diventa il personaggio che conosciamo dai libri e in seguito dai videogiochi, la vedremo diventare quella persona. Ma lei non cambia di un centesimo. Quello che non vogliamo fare è dimenticare da dove viene.”

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

