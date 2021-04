The Witcher 2: la serie ha trovato gli interpreti di Lara Dorren e Eredin

Netflix ha finalmente terminato le riprese della stagione 2 di The Witcher dopo una serie di battute d’arresto, ma nonostante lo spettacolo non sia più in corso, non ha fermato il flusso di nuovi aggiornamenti sul cast, e l’ultimo rivela un nome che i fan dei libri e dei giochi conosceranno sicuramente.

Un recente rapporto di Redanian Intelligence ha rivelato la presenza della Caccia Selvaggia sul set, e ora sappiamo che il leader dei Red Riders, Eredin, sarà interpretato da Sam Hazeldine. Il leader dei Red Riders diventa uno dei nemici più letali di Geralt e guida un gruppo che è alla ricerca di Ciri a causa del suo potere derivato dal sangue antico, ma non siamo sicuri di quanto questa trama si farà strada nello spettacolo.

Hazeldine è meglio conosciuto per il ruolo di George Sewell in Peaky Blinders e per ruoli in progetti come Resurrection, Knightfall, Requiem, The Innocents e più recentemente The War Below e Dark Corners. Ora interpreterà un cattivo letale nel mondo di The Witcher e non vediamo l’ora di vedere cosa ha in serbo lo spettacolo per l’imponente cattivo.

Il rapporto ha anche confermato diversi altri casting, tra cui Niamh McCormack, che interpreterà la maga elfica e antenata di Ciri Lara Dorren, così come Ann Firbank (Ithlinne), Joseph Payne (Jarre), Ed Birch (Re Vizimir) e due personaggi originali interpretati da Ania Marson (Voleth Meir) ed Emily Byrt (Aylne).

