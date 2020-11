The Witcher 2: la serie starebbe cercando un’attrice per interpretare la Contessa De Stael

Secondo quanto riferito, Netflix sta introducendo un nuovo importante personaggio nella seconda stagione di The Witcher.

In questo momento, la produzione della seconda stagione dello show è stata nuovamente interrotta a causa del COVID-19, ma ciò non ha impedito l’arrivo di nuove informazioni sullo spettacolo. Stando a Redanian Intelligence, lo spettacolo è in procinto di scegliere un’attrice per interpretare la Contessa De Stael, un personaggio familiare a chiunque abbia letto i libri e un personaggio di spicco in relazione a Jaskier.

Nel grande schema delle cose, la contessa De Stael non è un personaggio molto importante, nel senso che il suo ruolo nei libri in generale non è molto significativo. Tuttavia, il suo ruolo nella vita di Jaskier e nello sviluppo del personaggio come ex amante è essenziale.

Nella stagione 1, il personaggio viene brevemente menzionato da Jaskier in una conversazione con Geralt. Parlando al cacciatore di mostri, il bardo allude alla sua relazione passata con la contessa e al modo in cui l’ha lasciato, e non per la prima volta.

Oltre a questo, in realtà non sappiamo molto del personaggio, anche se sembra che questo potrebbe cambiare con la seconda stagione dello spettacolo. Detto questo, le sue apparizioni potrebbero essere limitate ai flashback. In altre parole, potrebbe essere usata per fornire semplicemente la caratterizzazione di Jaskier.

Come sempre, prendete tutto questo con le pinze. Sebbene la fonte in questione si sia dimostrata affidabile in numerose occasioni, nulla qui è ufficiale e, anche se è accurato, è anche soggetto a modifiche.

