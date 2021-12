The Witcher 2: la showrunner affronta la questione Eskel in una lunga serie di dichiarazioni

Come molti di voi ormai sanno, quando una proprietà viene adattata di solito è necessario apportare modifiche. Alcune cose divenao parte del taglio finale, altre vengono lasciate sul pavimento della sala di montaggio, altre cose ancora vengono cambiate per adattarsi al medium.

Lo vedi di più quando parli di libri adattati al cinema o alla televisione. Nel caso di The Witcher di Netflix, c’è una proprietà amata sia nella forma dei romanzi che nella forma di videogiochi, quindi stiamo parlando di due fandom particolarmente esigenti da accontentare.

La showrunner della serie Lauren S. Hissrich lo sta scoprendo in prima persona ancora una volta, con il fandom che si è rivolto ai social media per affrontare il modo in cui la serie ha gestito il personaggio di Eskel, interpretato da Basil Eidenbenz. In risposta, Hissrich ha usato Twitter per offrire una risposta e spiegare perché sono state prese determinate decisioni.

Inutile dire che saranno presenti spoiler per chi non ha visto la serie.

In un drastico cambiamento dalla saga letteraria, Geralt è costretto a uccidere Eskel dopo che quest’ultimo è stato infettato da un Leshy, cosa che l’ha portato a diventare lui stesso il mostro. Considerando il ruolo che ha avuto più che altro nei videogiochi, i fan sono rimasti sorpresi dalla decisione.

Ora, Hissrich sta dando seguito ai commenti fatti durante The Witcher: Unlocked per offrire ai fan una migliore comprensione di cosa il team creativo dello show ha preso in considerazione prima che venisse presa la decisione di uccidere il personaggio.

Qui sotto vi riportiamo la sequela di tweet tradotti della conversazione in un unica citazione:

“Parliamo di Eskel.

Ma prima di farlo, dobbiamo parlare di Geralt. È stato ben detto dalla stampa che volevamo approfondire un lato più profondo di Geralt in questa stagione, svelando strati della sua intelligenza e della sua vulnerabilità e, cosa più importante, come è stato formato dalla famiglia che lo ha cresciuto. Nei libri, Geralt ha lottato con cosa significava essere, non solo fisicamente, responsabile per Ciri; tuttavia, nello spettacolo, sia nella scrittura che nell’interpretazione, Geralt aveva già imparato molto sull’amare e sull’essere amato dai suoi fratelli e da Vesemir. Il conflitto per il nostro Geralt non riguardava come essere un padre… ma quanto avrebbe fatto per proteggere la sua bambina sorpresa.

Articolare il viaggio di Geralt sullo schermo è stata un’altra grande sfida per noi: vale a dire, che ne Il Sangue degli Elfi il suo tempo è per lo più speso a guardare ed a comprendere Cirilla e i suoi poteri, in modo che potesse capire l’ampiezza di ciò che aveva promesso a Calanthe e il modo migliore per proteggere la ragazza da future minacce che non si erano ancora presentate. Un viaggio lento e costante di come un Witcher diventa padre. Ovviamente, a causa di quanto sopra, il viaggio di Geralt aveva bisogno di aggiustamenti. Ma più di questo, dopo aver scritto diverse bozze di episodi, ci siamo trovati di fronte a una verità innegabile: che la maggior parte del pubblico televisivo non vuole guardare 8 episodi di un personaggio che guarda, aspetta e reagisce, tanto meno un personaggio che è divnetato sinonimo di combattimento all’arma bianca, avventura e vasche da bagno.

I fan dei libri potrebbero pensarla diversamente. Lo capisco. Ma avevamo una manciata di sceneggiature che sembravano troppo lente, e l’essere lenti è controproducente quando devi coinvolgere di nuovo gli spettatori dopo quello che sapevamo (a quel punto) sarebbe stato un intervallo di 2 anni. Quindi, come abbiamo riflettuto su come avremmo potuto dare forma alla crescita di Geralt, dando spazio anche a tutti gli alti, i bassi e i cliffhanger appropriati, la devastazione e l’azione che il pubblico moderno si aspetta. Inserisci l’idea di un mistero che Geralt deve risolvere per conoscere Ciri e i suoi poteri, e questo avrebbe dovuto avere luogo nel posto in cui Geralt si sentiva più al sicuro. Con la sua famiglia. Con le persone che conosce meglio.

Abbiamo pensato a cosa sarebbe successo se una di quelle persone che ama fosse tornata a casa comportandosi in modo completamente diverso. Uno dei miei momenti preferiti è quando Geralt abbraccia per la prima volta Eskel. La preoccupazione e la confusione sul suo viso dicono tutto: ‘Stai bene?, e il volto di Eskel dice ‘no’.

È stato infettato da un mostro che non conosciamo ancora, che è collegato a Ciri in un modo che non comprendiamo ancora (e non lo faremo per un po’). Ma fin dall’inizio Geralt conosce questa persona così bene, e non riesce a capire perché agisca in modo strano: cattivo, volgare e disobbediente alle regole di Kaer Morhen, portando alcune donne lì, mancando di rispetto agli altri fratelli con cui condivide un storia profonda. La storia si svolge, ovviamente, come avete visto. Eskel ammette di essere tornato a casa per chiedere aiuto a Vesemir e ai suoi fratelli, ma la mostruosa infezione ha preso il sopravvento così profondamente che si è già perso. Geralt fa una scelta che gli spezza il cuore: sacrifica Eskel per salvare Vesemir.

Dopo quel momento arriva il mistero da risolvere per Geralt: che fine ha fatto Eskel? E come coinvolge Ciri? E oltre a ciò, abbiamo un dilemma che evolve lungo tutta la stagione: fino a che punto si spingerà Geralt per proteggere la bambina che è il suo destino? Cosa vincerà: essere uno strigo o essere un padre? Riuscirà a salvare entrambi? E come? Abbiamo inserito dei flashback con Eskel, per dimostrare ulteriormente al pubblico quanto fossero vicini i due in passato: per rafforzare il pensiero che quel sacrificio non fosse facile per Geralt. Credo anche che ci sarà spazio per altri flashback in futuro.

Detto questo: ai fan manca Eskel. Lo capisco. Capisco anche che abbiamo fatto la scelta che dovevamo fare nella nostra storia al fine di attivare Geralt. C’è un giusto e uno sbagliato? Per i fan, forse. E forse il tempo lo dirà, anche per noi.”