The Witcher 2: la showrunner condivide la dichiarazione sull’arresto della produzione a causa del covid

Nel caso te lo fossi perso, la produzione della seconda stagione di The Witcher di Netflix si è recentemente interrotta a causa di diversi test COVID-19 positivi.

Più specificamente, quattro membri della produzione sarebbero risultati positivi e, come è tipico per queste cose ora, le riprese non riprenderanno fino a quando non sarà confermato di poterlo fare di nuovo. Mentre la notizia ha fatto il giro del web ieri pomeriggio, la showrunner Lauren S. Hissrich questa mattina ha risposto alle preoccupazioni dei fan con una nuova dichiarazione.

“Ehi, il mondo è sottosopra, quindi grazie per l’amore e il supporto”, ha condiviso Hissrich su Twitter. “Noi di The Witcher stiamo bene. La salute e la sicurezza della nostra crew e delle loro famiglie vengono prima di tutto, e faremo tutto il necessario per proteggerli. Torneremo presto.”

Potete leggere il post ufficiale sui social media di seguito:

Hey, the world is turned upside down — so thanks for the love and support for our little corner of it. We Witchers are okay. The health and safety of our crew and their families come first, and we will do whatever we need to do to protect them. We’ll be back soon. Xx — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) November 8, 2020

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, la prima stagione di The Witcher ha seguito l’assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich è anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno ”:

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

Mi piace: Mi piace Caricamento...